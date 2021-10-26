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Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika

Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından ruhsatsız tabanca ele geçirildi

26.10.2021 10:21
Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde aldıkları bir ihbarı değerlendiren Çarşı ve Mahalle Bekçileri şüphelendikleri bir şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde aldıkları bir ihbarı değerlendiren Çarşı ve Mahalle Bekçileri şüphelendikleri bir şahsın üzerinden ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Olay, Hasan Efendi Mahallesi Münir Özkul sokak üzerinde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki alkollü bir mekan önünde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen Çarşı ve Mahalle Bekçileri M.E. isimli şahsın bel kısmındaki kabarıklıktan şüphelendi. Şahsın yapılan üst aramasında bir adet ruhsatsız tabanca ve 8 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ve mermilere el konulurken, gözaltına alınan şahıs Efeler Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Ruhsatsız Silah, Efeler, kavga, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Son Dakika
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