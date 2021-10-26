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Cumhuriyet Fener Alayı ve Konser: Bin Yaşasın Cumhuriyet - Son Dakika

Cumhuriyet Fener Alayı ve Konser: Bin Yaşasın Cumhuriyet

26.10.2021 14:28
Cumhuriyet Fener Alayı ve Konser: Bin Yaşasın Cumhuriyet

Cumhuriyetin 98.Yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Aliağa'da düzenlenecek tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlanacak.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı Atatürk Anıtına çelenk sunumu gerçekleştirecek. Ardından Aliağa Kabristanlığındaki şehitlik ziyaret edilecek.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları 29 Ekim 2021 Cuma günü 10.00 – 10.20 saatleri arasında İlçe Kaymakamının makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayacak. Saat 10.30'da Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman beraberinde Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar Cumhuriyet Meydanı'nda törene katılanların bayramını kutlayacak. Cumhuriyet Meydanındaki kutlama programı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz ile İlçe Kaymakamı Ömer Karaman'ın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam edecek. Konuşmaların ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edilecek. Şehit Murat Coşkun Ortaokulu'nun "Cumhuriyet Korosu", Cumhuriyet konulu şiirlerin okunması, halk oyunları gösterileri, mehteran takımı gösterisinin ardından program Aliağa Belediye Bandosu eşliğinde yapılacak tören geçişiyle son bulacak.

CUMHURİYET FENER ALAYI VE KORTEJ

Gündüz gerçekleştirilen resmi programın ardından kutlamalar akşam Aliağa Belediyesi öncülüğünde organize edilen Cumhuriyet Fener Alayı ve korteji ile devam edecek. Saat 18.30'dan itibaren Aliağa Belediyesi Spor Salonu önünde toplanmaya başlayacak kortej saat 19.00'da hareket edecek. Aliağalılar, bando ve marşlar eşliğinde, ellerinde meşaleler ve bayraklarla; İstiklal Caddesi, Hükümet Caddesi güzargahından kortej halinde Cumhuriyet Meydanı'na ulaşacak.

CUMHURİYET KONSERİ COŞKUYU DOYASIYA YAŞATACAK

Cumhuriyetin 98.yılı kutlamalarına unutulmaz şarkıları hafızalara kazınan MFÖ renk katacak. Coşkulu Fener Alayı'nın ardından Cumhuriyet Meydanı'nda saat 20.30'da Türk Pop müziğinin sevilen grubu Mazhar Fuat Özkan sahne alacak. Her zaman popülerliğini koruyan efsane grubun solistleri Mazhar-Fuat-Özkan seslendirecekleri şarkılarla Cumhuriyet coşkusunu Aliağa'da doyasıya yaşatacak.

Cumhuriyet Fener Alayı ve Konser: Bin Yaşasın Cumhuriyet

Cumhuriyet Meydanı, Cumhuriyet, Fenerbahçe, Aliağa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Fener Alayı ve Konser: Bin Yaşasın Cumhuriyet - Son Dakika


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