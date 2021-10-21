Üye Girişi
Gaziantep'in hedefi 27 milyon fidan! - Son Dakika

Gaziantep'in hedefi 27 milyon fidan!

21.10.2021 12:26
Gaziantep'in hedefi 27 milyon fidan!

"Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller" sloganıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Valiliği tarafından il genelinde başlatılan Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılında 27 milyon fidan hedefi için çalışmalar sürüyor.

Bu doğrultuda sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerle başlatılan ağaçlandırma projesinin yeni sezondaki ilk durağı Şehitkamil ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi oldu. Büyükşehir Belediyesi'nin Organize Sanayi Bölgesi'yle imzaladığı protokol kapsamında 9 bin 517 metrekarelik alanda fidanlar toprakla buluştu. Ağaçlandırma töreninde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, Şehitkamil AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Kent Konseyi Başkanı Dr. Samet Bayrak ve OSB Müteşebbis Heyeti üyeleri bulundu.

2020-2021 sezonunda başlatılan "Yeşil Şehirler Huzurlu Nesiller" Projesi'nde 35 etabın 18'inde ağaç dikimi yapıldı. Fidanların toprakla buluştuğu 18 etabın sonunda 135 bin 327 metrekare alan ağaçlandırıldı. Yaklaşık 6 bin civarında ağaç dikimi yapıldı. 2021-2022 sezonunda ise yaklaşık 20 etapta 823 bin 595 metrekarelik alanda ağaçlandırma çalışması planlanıyor. OSB'nin ağaçlandırma çalışmasını üstlendiği bu etapta, Gaziantep iklimine uygun 33 ağaç türünün dikimi gerçekleşecek.

ŞAHİN: YEŞİL ORGANİZE İÇİN DE ETÜT ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şehitkamil ilçesinin kalbi olan D-400 Karayolu'nun yanında olduklarını belirterek, "Karşımızda Zeugma Müzemiz bulunuyor. Tam bu bölgede Kent Estetiği Daire Başkanlığımızla, yaklaşık 2 yıldan beri başlattığımız yeşillendirme çalışmasına devam ediyoruz. Gazi şehir yeşili seven, hafta sonu ailesiyle ağacın altında vakit geçiren bir şehir. Pandemi süreci de bizlere gösterdi ki yeşil çok önemli, bir ağacın altında vakit geçirebilmek önemli. Yeşil alanlar Gaziantep kültürü açısında çok değerli. 2014 yılında göreve geldiğimde İklim Master Planı'nı devreye aldık. Bu şehrin havasını, suyunu, toprağını kirleten unsurları, ölçtük. Kendimize yol haritamızı belirlediğimiz bir eylem planı hazırladık. Salgında dünya küçülürken Gaziantep, büyüdü. Gaziantep'i büyüten bir inanç var. Bu şehir ve bu millet için hiç durmadan çalışan kurum ve kuruluş temsilcilerimiz bulunuyor. Onlar aş ve iş üretiyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. İstihdam ve ihracatla kendi ülkesinin yanı sıra dünyanın da karnını doyurdu. Yeşil Organize Sanayi Bölgesi için de etüt çalışmaları yapılıyor, izlenecek yol belirleniyor" diye konuştu.

ŞİMŞEK: GAZİANTEP, SOSYAL DONATILARIYLA ÖRNEK BİR ŞEHİR

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ne zaman kapısını çaldıklarında desteklerini hiçbir zaman esirgemediklerini dile getirerek, "Yeşil Gaziantep projesinde biz de bir katkıda bulunabilmek için bugün buradayız. Projenin hayırlı olmasını istiyorum. Gaziantep, yalnızca çalışan ve üreten bir kimliğe sahip değil. Aynı zamanda sosyal donatılarıyla da örnek bir şehir" ifadelerini kullandı.

Şehitkamil AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi'nin önderliğinde şehrin farklı alanlarında ağaç dikim etkinliklerinin yapıldığını aktararak, "Son zamanlarda yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla şehrin merkezinde butik orman alanları oluştu. Başkan Fatma Şahin, ekibiyle birlikte şehirde birçok farklı platformda da örnek tavır sergiliyor" dedi.

Gaziantep'in hedefi 27 milyon fidan!

Büyükşehir Belediyesi, Fatma Şahin, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Gaziantep'in hedefi 27 milyon fidan! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Erdoğan, 13:28 Son Dakika! Erdoğan, "Suriye'ye yeni operasyon yapılacak mı?" sorusuna cevap verdi: İşi kendi akışına bırakamayız Eskişehir'de içerisinde öğrencilerin de bulunduğu servise kurşun yağdırdı 12:56 Eskişehir'de içerisinde öğrencilerin de bulunduğu servise kurşun yağdırdı MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı 12:30 MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı
Diyanet'in 12:02 Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi 11:28 Best Model yarışmacılarına ahlaksız teklifte bulunduğu iddia edilen Erkan Özerman, katıldığı programın sunucularıyla birbirine girdi Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi 11:22 Çöpte ziynet eşyası bulan Afgan kadın, sahibine vermek istediği altınların sahte olduğunu öğrenince şaşkınlık geçirdi
Taksicilerin 10:38 Taksicilerin "1 milyon 800 bin TL'yi sahibine teslim ettik" hikayesi palavra çıktı Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti 10:09 Türkiye'de de şube açacaklardı! Ünlü restoranda kadın garsonların tango şort giymesi tepki çekti

Son Dakika Haberleri
13:13 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin?
12:55 Eskişehir'de içerisinde öğrencilerin de bulunduğu servise kurşun yağdırdı
12:44 Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü
12:29 MİT'ten önemli operasyon! Türkiye'den İsrail'e bilgi sızdıran 15 kiralık katil yakalandı
12:26 RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak
12:03 İstanbul Fırıncılar Odası ekmeğe zam talep etti, karar açıklanmadan birçok fırıncı fiyatları yükseltti
12:02 Diyanet'in "Baldızla zina nikahı bozar mı?" sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu
11:54 Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı
11:43 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan olaylar
11:42 Jose Mourinho, Fatih Terim'in favorisi Marcao'yı hedef aldı! 8 milyon euroyu gözden çıkardılar
İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı İbrahim Tatlıses, kendisinden 43 yaş küçük sevgilisiyle el ele pozunu paylaştı         
13:29
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'e Osman Kavala için sert tepkisi: Ders vermek haddinize mi sizin?         
13:14
Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü Taliban, Afganistanlı kadın voleybolcuyu kafasını keserek öldürdü         
12:45
RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak RTÜK listeyi güncelledi! UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yarı final ve final maçları şifresiz yayınlanacak         
12:26
Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı Dünyanın en devasa yılanı görüntülendi! Yerinden vinçle oynatıldı         
11:55
Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi Not bırakıp 5. kattan atlayarak intihar eden Aleyna'nın otopsi raporu çıktı! Kanında alkol, beyin doku harabiyeti ve iç kanama tespit edildi         
11:23
Bakan Koca'nın Bakan Koca'nın "Okullar kapanmayacak" çıkışı sonrası sosyal medyada istifa sesleri yükseldi         
11:05
Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi Zorunlu trafik sigortasında asgari teminatlar yükseltildi         
10:13
DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise DEVA, Gelecek ve Türkiye Değişim Partisi de Millet İttifakı'nda yer alacak! Slogan ise "Cumhur tek, Millet birlik"         
10:07
Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı Trump'ın sitesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın videosunu koyan Türk hacker ortaya çıktı         
09:29
Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı Dengesini kaybeden manken Tuğba Altıntop yere kapaklandı         
09:20
Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et Otomobilini kaldırıma park eden sürücüye vatandaştan tepki: Değerli öküz, aracını düzgün yere park et         
08:18
Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor Fransa'da yaşanan gıda krizi market raflarını boşalttı, halk isyan ediyor         
07:54
İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık İbrahim Erkal'ın belgeselinin gala gecesinde anne Erkal'a yapılan büyük saygısızlık         
07:42
40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı 40 yaşındaki Nur Fettahoğlu'ndan cesur paylaşım! Fiziğiyle göz kamaştırdı         
23:25
Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı Makyajsız ev halini paylaşan Songül Karlı, hayranlarından tam not aldı         
23:25
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir avuç ülke" sözleri Rusya'yı kızdırdı: Kabul edilebilir değil         
20:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2021 13:34:10. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'in hedefi 27 milyon fidan! - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement