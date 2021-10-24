Üye Girişi
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Dubai'deki kongrede tanıtılacak - Son Dakika

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Dubai'deki kongrede tanıtılacak

24.10.2021 10:35
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Dubai'deki kongrede tanıtılacak

Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 25-29 Ekim'de Dubai'de gerçekleşecek International Astronautical Congress'de (Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi) tanıtılacak.

Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), 25- 29 Ekim'de Dubai'de gerçekleşecek International Astronautical Congress'de (Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi) tanıtılacak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odasından yapılan açıklamaya göre, BTSO'nun Gökmen Projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının destekleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle hayata geçen GUHEM, tüm küresel uzay aktörlerinin bir araya geldiği dünyanın prestijli uluslararası uzay etkinliklerinden Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi'ne katılacak.

Her yıl 6 binden fazla katılımcıya ev sahipliği yapan Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi, bu yıl 25-29 Ekim'de Dubai'de 72'nci kez düzenlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, böylesine büyük ve prestijli bir organizasyonda yer alacaklarından dolayı çok heyecanlı olduğunu ve GUHEM'i uluslararası camiada en iyi şekilde anlatacaklarını aktardı.

Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi'nin dünyanın en büyük uzay kongresi olduğunu ifade eden Mirahmetoğlu, şunları kaydetti:

"Her sene farklı bir ülkede ve farklı bir temayla herkesin uzay alanında daha fazla bilgi sahibi olmasını amaçlayan bu organizasyon 6 binden fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu organizasyon, Uluslararası Astronotik Federasyonu (IAF) tarafından organize ediliyor ve bu kapsamda teknik komitelerle pek çok sempozyum altında etkinlik gerçekleştiriliyor. Uluslararası Astronotik Federasyonu 1950'lerde kurulmuş olan bir federasyon ve şu anda 71 ülkeden 407 üyesi var. Bunların içinde uzay ajansları, dünyanın ileri gelen uzay şirketleri ve çeşitli üniversiteler var. Son zamanlarda uzayla ilgili bilim toplum çalışmaları yapan müzeleri de üyeliğe kabul etmeye başladılar. Biz de bu kapsamda üyelik başvurumuzu yaptık ve üye olarak aldıkları 6 uzay müzesinden biri haline geldik. Türkiye'nin uzay ve havacılık temalı ilk eğitim merkezi olan GUHEM, böylece dünyanın ileri gelen ve tanınmış olan uzay müzeleri arasında da yerini almış oldu."

Mirahmetoğlu, Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi'nin uzay camiasını bir araya getirdiği bilgisini de vererek, Türkiye'nin bu organizasyonda temsil edilmesinin oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Bu seneki kongreye Türk Uzay Ajansı şemsiyesi altında sergi alanına katıldıklarına değinen Mirahmetoğlu, "GUHEM yeni bir yapı. Bizim kongredeki amacımız bu yapıyı uluslararası camiaya en doğru şekilde anlatmak ve bu alanda bilim toplum çalışmaları yapmak isteyen bütün şirketleri, uzay ajanslarını Türkiye ve Bursa'ya davet etmek. Uzay sanayi ve GUHEM arasında organik bir bağ var. Kongrede bu bağı daha fazla canlandırmak için ilişkilerimizi kuvvetlendirmeye çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Dubai'deki kongrede tanıtılacak
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Dubai'deki kongrede tanıtılacak
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Dubai'deki kongrede tanıtılacak
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Dubai'deki kongrede tanıtılacak

Havacılık, Bursa, Dubai, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Dubai'deki kongrede tanıtılacak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu 10:40 Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu Galatasaray'da çılgın prim! Beşiktaş derbisini atlatmayı bekliyorlar 10:37 Galatasaray'da çılgın prim! Beşiktaş derbisini atlatmayı bekliyorlar Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira 10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira
Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar 10:27 Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi 10:21 İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada 10:12 Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı 10:08 Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp 01:11 Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp

Son Dakika Haberleri
10:46 Halk eğitim kurs sertifikaları artık e-Devlet'ten verilecek
10:39 Aylar sonra kendini gösteriyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu
10:36 Galatasaray'da çılgın prim! Beşiktaş derbisini atlatmayı bekliyorlar
10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira
10:23 Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü
10:20 İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi
10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı
10:07 Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı
10:04 Tepki çeken olay! Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftar gözaltında
10:02 Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor
Halk eğitim kurs sertifikaları artık e-Devlet'ten verilecek Halk eğitim kurs sertifikaları artık e-Devlet'ten verilecek         
10:46
Nöbetten çıkan genç doktor, kazada yaşamını yitirdi! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Nöbetten çıkan genç doktor, kazada yaşamını yitirdi! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
10:39
Çocuğunu alevlerden kurtarmak isteyen baba, yanan evin içine daldı Çocuğunu alevlerden kurtarmak isteyen baba, yanan evin içine daldı         
10:33
Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli         
10:29
Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü         
10:23
Erdoğan'ın masasındaki şaşırtan anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var Erdoğan'ın masasındaki şaşırtan anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var         
10:18
Seren Serengil, Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı         
10:10
Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor         
10:03
Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını "ayaklı galericiler" yükseltiyor         
23:04
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
17:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 10:55:18. #1.12#
SON DAKİKA: Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, Dubai'deki kongrede tanıtılacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement