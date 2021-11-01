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"İlçemizin Hem Bugününe Hem de Geleceğine Yatırım Yapıyoruz" - Son Dakika

"İlçemizin Hem Bugününe Hem de Geleceğine Yatırım Yapıyoruz"

01.11.2021 11:45

AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, Yeşilyurt Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan yatırımlar ve uygulanan sosyal sorumluluk projelerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın daveti üzerine Yeşilyurt Belediyesinin yatırım alanlarında incelemelerde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin, beraberinde AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Sinan Özhüsrev, AK Parti İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Yeşilyurt Lezzet Caddesindeki Konakları ve Müzeleri de gezdi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un tarihi, kültürü, geleneksel hayatı ve gastronomisini ön plana çıkarmak amacıyla hizmete sunulan kültürel mekanların yanı sıra Yeşilyurt'un genelinde hayata geçen dev yatırımlar hakkında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'e detaylı bilgiler aktardı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'i Yeşilyurt'ta misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "AK Parti Malatya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Fatih Şahin'i ilçemizde misafir etmekten büyük bir onur duymaktayız. Milletvekilimiz, İl ve İlçe Başkanımızın yanı sıra İl Gençlik Kolları Başkanımızın da yer aldığı ziyaret sırasında Sayın Genel Başkan Yardımcımıza bölgemizin tarihi, kültürü ve gastronomi hakkında bilgiler paylaşıp, hizmete sunduğumuz konaklarımız, müzelerimiz ve diğer tüm yatırımlarımız üzerine bilgilendirmede bulunduk. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin hem bugününe hem de geleceğine güzel yatırımlar kazandırıyoruz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmek içinde var gücümüzle çalışıyoruz. 2,5 yıl gibi kısa bir zaman diliminde gece gündüz demeden çalışarak hem verdiğimiz 45 sözümüzün büyük bir kısmını yerine getirdik hem de yeni projelerimizle bölgemizin ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek yaklaşık maliyeti 304 Milyon TL. olan birbirinden değerli ve özel yatırımları hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. İlçemiz gerek fiziksel yatırımlarımız gerekse de sosyal, sanatsal, kültürel, çevresel, sportif ve kentsel dönüşüm projelerimizle hızlı bir dönüşüm içerisindedir. Yeşilyurt'un marka değerine büyük katkılar sağlayan dev projelerle geleceğe artık daha umutla ve güvenle bakıyoruz. Yatırımlarımızın hayata geçmesinde desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcılarımıza, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, her zaman uyumla çalıştığımız AK Parti İl ve İlçe Başkanlıklarımıza, Kadın ve Gençlik Kollarımıza ve bizlerden dua ve desteklerini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Esnaflar ve vatandaşlarla da sohbet eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin ayrıca Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın seçim vaatlerinden 'Spor Tesisleri' Projesi kapsamında hizmete sunulan Çilesiz Halı Saha Kompleksinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından organizasyonu yapılan futbol turnuvası final maçının başlama vuruşunu yaparken, hizmete sunulan yeni spor sahalarından dolayı da Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı kutladı.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav'da, Çilesiz Halı Saha Kompleksinde ki final turnuvasının başlama vuruşunu yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin başta olmak üzere Milletvekillerine, Büyükşehir Belediye Başkanına, AK Parti İl ve İlçe Başkanlarına, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye Başkanları ile tüm katılımcılara teşekkürlerini sundu.

Fatih Şahin, Yeşilyurt, Hisarcık, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'İlçemizin Hem Bugününe Hem de Geleceğine Yatırım Yapıyoruz' - Son Dakika


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