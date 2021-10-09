Üye Girişi
İngiltere'de birlik yanlıları Kuzey İrlanda Protokolü'nü protesto etti - Son Dakika

İngiltere'de birlik yanlıları Kuzey İrlanda Protokolü'nü protesto etti

09.10.2021 18:27

Brexit Anlaşması'nın parçası olan ve Kuzey İrlanda'yı Avrupa Birliği'yle (AB) Gümrük Birliği içinde tutan Kuzey İrlanda Protokolü'ne karşı İngiltere'nin başkenti Londra'da gösteri düzenlendi.

Brexit Anlaşması'nın parçası olan ve Kuzey İrlanda'yı Avrupa Birliği'yle (AB) Gümrük Birliği içinde tutan Kuzey İrlanda Protokolü'ne karşı İngiltere'nin başkenti Londra'da gösteri düzenlendi.

Trafalgar Meydanı'nda toplanan göstericiler, Başbakanlık ve Parlamentoya yürüyerek, İngiltere'nin birliğini tehdit ettiğini savundukları protokolün iptalini istedi.

Bandoyla yürüyen göstericiler, "Kuzey İrlanda Protokolü'nü durdurun", "Birlikte olursak ayağa kalkar, bölünürsek düşeriz" ve "Kuzey İrlanda, AB değil İngiltere" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Yol üzerinde bulunan Birinci Dünya Savaşı Anıtı'na çelenk koyan göstericiler, Başbakanlığa taleplerinin yazılı olduğu bir mektup verdi.

"Birlik dağılır" uyarısı

Bir gösterici AA muhabirine, eylemle Birleşik Krallık'ın birliğini korumaya olan desteklerini göstermek istediklerini belirterek, "Birleşik Krallık; İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşuyor. Dördü de Birleşik Krallık'ın yetki alanında ve hepsinin, Avrupa ve Güney İrlanda (İrlanda Cumhuriyeti) eşit muamele görmesi gerekiyor. Kuzey İrlanda da onların değil, Birleşik Krallık'ın bir parçası. Kuzey İrlanda aynı muamele, aynı hak ve aynı uluslararası anlaşmaları hak ediyor. Avrupa bunu dinlemeli ve buna göre hareket etmeli." dedi.

Protokolün, adada çatışmaları bitiren Hayırlı Cuma Anlaşması'yla çeliştiğini savunan gösterici, Avrupa'nın ve Başbakan Boris Johnson'ın bunu kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Başka bir gösterici de protokolün Kuzey İrlanda üzerinde olumsuz etkisi olduğunu savunarak, Başbakanlığa bir mektup verdiklerini belirtti.

Tartışmalı protokol

Brexit Anlaşması'nın bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.

Protokole göre, Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin gümrük birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla ticareti ise Kuzey İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor.

Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle Birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması (Hayırlı Cuma) gereği, kontrollerin yapılabildiği fiziki bir kara sınırı oluşturulamıyor. Bu yüzden kontrollerin ancak denizde yapılması kararlaştırılsa da uygulanmasında sorunlar yaşanıyor.

İngiltere, protokolün değiştirilmesini istese de AB, bunun mümkün olamayacağını belirtiyor.

Protokolün ticarete zarar verdiğini ve Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'taki konumunu tehdit ettiğini savunan Protestanların protokole karşı mart ve nisandaki gösterilerinde otobüs ve araçlar ateşe verilmişti. Protestoların Katoliklerle çatışmaları yeniden başlatmasından endişe edilmişti.

İrlanda sorunu

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda adasından İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan ve "Sorunlar" diye anılan yıllarda terör olaylarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Ada ancak 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile sükunete kavuşurken, Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

Belfast Anlaşması olarak da bilinen metinler, Kuzey İrlanda'da bugün yürürlükte olan bölgesel yönetimin temelini oluşturuyor.

Barış anlaşmasının üzerinden geçen 20 yılı aşkın süreye karşın, bölge halkı arasında güven tam olarak tesis edilebilmiş değil.

İngiltere'de birlik yanlıları Kuzey İrlanda Protokolü'nü protesto etti
İngiltere'de birlik yanlıları Kuzey İrlanda Protokolü'nü protesto etti
İngiltere'de birlik yanlıları Kuzey İrlanda Protokolü'nü protesto etti
İngiltere'de birlik yanlıları Kuzey İrlanda Protokolü'nü protesto etti

Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Kuzey İrlanda, England, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İngiltere'de birlik yanlıları Kuzey İrlanda Protokolü'nü protesto etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu 18:04 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu Thomalla, kendisini aldatan Karius'tan intikamını dudak dudağa fotoğrafla aldı 17:55 Thomalla, kendisini aldatan Karius'tan intikamını dudak dudağa fotoğrafla aldı Genç kadına sokak ortasında baltayla saldıran kişi sevgilisi çıktı 17:37 Genç kadına sokak ortasında baltayla saldıran kişi sevgilisi çıktı
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi 17:12 İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı 16:05 Milletvekili Ali Özkaya, 1 kilo domatesin 22.95 TL'ye satılmasını normal karşıladı 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti 15:42 11 yıldır oynadığı Rusya'da cami yaptıran Gökdeniz Karadeniz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açılışa davet etti
Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı 14:30 Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı 14:02 Kendisini baltayla kovalayan adamdan kaçtı, yardım istediği kişilerin kılı bile kıpırdamadı

Son Dakika Haberleri
18:03 5 büyük zincir market hakkında analiz sonuçları yayınlandı! BİM açık ara zirvenin sahibi oldu
17:55 Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti
17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar
17:45 Yağmur sonrası toprak altından 3 gözlü, hem erkek hem de kadın canlılar çıktı
17:44 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasındaki son 24 saatte yaşanan olaylar
17:20 Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda
17:11 İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi
17:08 Uzmanların yaptığı araştırmaya göre, zihinsel engellilerin koronavirüsten ölme ihtimali 30 kat daha yüksek
17:04 Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin üye sayısını verdi: Tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin üye sayısını verdi: Tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık         
18:19
Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti Beşiktaş, takımın bel kemiği Josef'i kaybetmemek için harekete geçti         
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adana'da pankart sürprizi: Gençliği Adana'nın sıcağı değil, senin aşkın yakar         
17:52
Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı Öldüğüne dair yapılan paylaşım sonrası açıklama yapan Banu Parlak, gözyaşları içinde uğradığı saldırıyı anlattı         
17:20
Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı Son Dakika: Bakan Koca, vaka yoğunluğu en fazla artan 10 ili paylaştı: Buradakiler daha dikkatli olmalı         
17:05
İlk maaşını annesine vermeyi planlayan 19 yaşındaki genç kız, kaza sonucu hayatını kaybetti İlk maaşını annesine vermeyi planlayan 19 yaşındaki genç kız, kaza sonucu hayatını kaybetti         
16:03
Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu Zeynep Bastık ve Edis'in sarmaş dolaş dansı sosyal medyada çok konuşuldu         
15:16
Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor Felipe Melo,Fatih Terim'e 'hayır' diyemedi! Galatasaray'a geri dönüyor         
14:29
Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı Konuk olduğu programda seyirciye dönerek eteğini kaldırdı         
12:07
Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber Hava yolu şirketin anlaşmalı olduğu otele eskort çağıran pilot ve kabin memuruna Yargıtay'dan kötü haber         
11:52
Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar Araştırma sonuçlarına göre, 0 kan grubunda olanlar tansiyon ve kansere daha az yakalanıyorlar         
11:13
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor Konut satışlarındaki düşüş, yeni tedbirleri beraberinde getirdi! Tapu harcı muafiyeti geliyor         
10:50
Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı Yağ aldırma ameliyatında ölümden döndüğünü söyleyen Alişan, 2 milyon TL'lik tazminat davası açtı         
10:46
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım Stefan Kuntz'un Altay hakkındaki sözleri ortalığı karıştıracak: Kolaya kaçmadım         
09:57
Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor Nurseli İdiz, 5 yıl aradan sonra EDHO dizisiyle ekrana dönüyor         
08:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2021 18:53:11. #1.13#
SON DAKİKA: İngiltere'de birlik yanlıları Kuzey İrlanda Protokolü'nü protesto etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement