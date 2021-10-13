Isparta'da doğada hayatta kalma eğitimi verildi - Son Dakika

Türkiye'nin çeşitli illerinden Isparta'ya gelen yaklaşık 20 kursiyer, Sütçüler ilçesindeki Yazılı Kanyon ve Gölcük Tabiat Parkı'nda zor şartlarda doğada hayatta kalma kursuna katıldı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜBİTAK'ın desteğiyle düzenlenen eğitimlere 10 eğitmen ile 20 kursiyer katıldı.

Yazılı Kanyon ve Gölcük Tabiat Parkı'nda düzenlenen eğitimlerde, kursiyerlere doğada zor şartlarda hayatta kalma teknikleri öğretildi.

Manisa'dan gelen hemşire Emine Aktaş, gazetecilere, Ulusal Medikal Kurtarmada (UMKE) görev yaptığını söyledi.

Genellikle dağlarda ve arazide çalıştıklarını ifade eden Aktaş, "Bu kursu internet sitesinden buldum ve başvuru yaptım. Buradan öğrendiklerimi sahada alana çıktığımızda uygulayabilmek için buradayım" dedi.

Bursa'dan kursa katılan öğretmen Oktay Kurt ise doğa etkinlikleriyle yakından ilgilendiğini belirterek, "Sık sık kamp yapıyoruz, kendimizi doğaya bırakıyoruz. Bu kurs doğayı yakından tanımamızı sağlayacak" diye konuştu.