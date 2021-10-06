İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü - Son Dakika

İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Gülhane Parkı'nda kutlama programı düzenlendi.

Etkinlikte konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un kurtuluşunun tüm Anadolu'ya ilham verdiğini ifade ederek, "Bugün 98'inci kurtuluş yıl dönümünü sevinç ve gururla kutladığımız, göz bebeğimiz İstanbul, işgal edilmiş ama asla esir edilememiş bir şehirdir." dedi.

İstanbul'u işgal edenlerin, bu şehirden Türk bayrağını selamlayarak ayrıldıklarını vurgulayan İmamoğlu, "Savaşı kaybettikleri için değil, asla kazanamayacakları bir savaşa girdiklerini anladıkları için çekip gittiler. Çünkü bu millet, o bayrağın altında tek yürek olmuştu ve son derece gür bir sesle aynı şeyi söylüyordu: 'Ya istiklal ya ölüm'. İstanbul'un kurtuluşunu, Anadolu'nun o eşsiz mücadelesi sağladı. Anadolu ihtilalini başlatan, o mücadeleyi ateşleyen ise İstanbul'du." şeklinde konuştu.

Kutlama programında daha sonra Sunay Akın, vatandaşlara İstanbul'un işgalden kurtuluşunu anlattı.

Etkinlik kapsamında Gülhane Parkı'ndaki yürüyüş yolunda oluşturulan "Zafer Yolu" adlı fotoğraf sergisi vatandaşların ziyaretine açıldı.

Gülhane Parkı'ndaki program, Ceylan Ertem konseriyle sona erdi.