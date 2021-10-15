Başkan Mahçiçek, Expo Alanında Engelli Bireylere "Yüzünüz Gülsün" Dedi - Son Dakika

Başkan Mahçiçek, Expo Alanında Engelli Bireylere "Yüzünüz Gülsün" Dedi

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Expo 2023 Rekreasyon Alanda "Yüzünüz Gülsün" projesi kapsamında engelli bireylere tekerlekli sandalye dağıtım ve kahvaltı programında ailelerle bir araya geldi. Programa Milletvekili Av. Ahmet Özdemir, AK Parti Onikişubat Başkanı Mücahit Kara, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, engelli bireyler ve aileleri katıldı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Av. Ahmet Özdemir yaptığı konuşmada şunları söyledi.

"Hanefi Başkanım ve Yunus Başkanım kendi alanlarında çok güzel işlere imza attılar. İnsanlara yardım etmek ve yumuşak huylu olmak çok önemli hasletlerden. Bakıyorum bu tekerlekli sandalyelerle sadece onların hayatlarına dokunmuyoruz. Aynı zamanda ebeveynlerinin ve yakınlarının hayatlarına da dokunuyoruz. Bunun da Allah katında çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ve tebrik ediyor, hayırlarının da artarak devam etmesini diliyorum. "

Başkan Mahçiçek ise şu ifadelere yer verdi.

"Bizlerle soframızı paylaştığınız, teşrif ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugüne kadar 60 bin engelli kardeşimiz devlette görev aldı. Şimdi de 750 kardeşimiz devlete memur olarak atanacak. Devletimiz de bizler de engelli kardeşlerimize sahip çıkıyoruz. Engelli Rehabilitasyon Merkezimizi yapıp Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğümüze teslim ettik. Bir başka Rehabilitasyon Merkezimizi down sendromlu çocuklarımız için yaptık. Otizm sendromlu çocuklar için de bir okul daha inşa edeceğiz. Bu hizmetlerimizin arkasında şehitlerimiz var, onlara dua etmeyi unutmayalım.

Her bir şehidimizin ismi yazılı olan tekerlekli sandalyeleri sizlere takdim edeceğiz.

Bulunduğumuz Expo Alanı Kristal Lagün 69 bin m² büyüklüğünde bir göl. Üzerinde gezinti için kayıklar alacağız ve siz özel kardeşlerimize ücretsiz olarak hizmet vereceğiz.

Teşriflerinizden dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. "

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman tüm davetlilere 'Hoşgeldiniz' diyerek sözlerine şöyle devam etti.

"Şehrimize kazandırılan çok kıymetli Expo Alanımızda güzel bir faaliyet için bir araya geldik. Bugün hem şehitlerimizi yad ettik hem de dezavantajlı ve engelli bireylerimizin sevinçlerine ortak olduk. Şehitlerimizin isimlerini ölümsüzleştirmek ve unutmamak adına üzerlerinde şehitlerimizin isimleri yazılı olan tekerlekli sandalyeyi kardeşlerimize hediye eden, şehit ve gazi ailelerimizi de hiçbir zaman yalnız bırakmayan Başkanımız Sayın Hanefi Mahçiçek'e hepinizin huzurlarında teşekkür ediyorum. "

Protokol, tekerlekli sandalyeleri her bir engelliye dağıtırken duygu dolu anlar yaşandı. Evladına verilen tekerlekli sandalyeyle gözyaşlarını tutamayan bir annenin "Allah devletimize ve Başkanımıza zarar vermesin. Bizlerle çok güzel ilgileniyorlar. Umarım tüm yavrularımız iyileşir" diyerek duygularını ifade etti.

Uzun zamandır mavi kapak toplayan ilkokul öğrencileri topladıklarını da alana getirerek yetkililere teslim etti. İlkokul öğrencilerine yaptıkları bu duyarlı davranıştan dolayı teşekkür eden Başkan Mahçiçek, onları oyuncak, pamuk şeker ve patlamış mısırla ödüllendirdi.

Çekilen hatıra fotoğrafları sonrası program noktalandı.