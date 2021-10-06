Üye Girişi
Kapadokya'ya eylülde 358 bin 193 ziyaretçi - Son Dakika

Kapadokya'ya eylülde 358 bin 193 ziyaretçi

06.10.2021 15:09
Kapadokya'ya eylülde 358 bin 193 ziyaretçi

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini, eylül ayında 358 bin 193 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini, eylül ayında 358 bin 193 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün verilerine göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyerleri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni eylül ayında 358 bin 193 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Geçen yılın aynı döneminde ise bölgedeki kültür ve turizm merkezlerini ziyaret eden turist sayısı, 698 bin 812 olarak açıklanmıştı.

Kapadokya'ya eylülde 358 bin 193 ziyaretçi
Kapadokya'ya eylülde 358 bin 193 ziyaretçi
Kapadokya'ya eylülde 358 bin 193 ziyaretçi
Kapadokya'ya eylülde 358 bin 193 ziyaretçi
Kapadokya'ya eylülde 358 bin 193 ziyaretçi

Kapadokya, Turizm, turist, Müze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kapadokya'ya eylülde 358 bin 193 ziyaretçi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL kazanıyor 15:03 Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL kazanıyor Elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki işçiyi toprağa gömerek kurtardılar 14:50 Elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki işçiyi toprağa gömerek kurtardılar Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum 14:47 Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum
İBB ile TÜGVA arasında Büyük Ada İskelesi krizi yaşanıyor 14:39 İBB ile TÜGVA arasında Büyük Ada İskelesi krizi yaşanıyor Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak 14:30 Kayalıklara kocası tarafından atıldığı iddia edilen kadının şüpheli ölümünü, kriminal inceleme raporu aydınlatacak Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski 13:50 Burak Sergen'in eşi ihanet iddiasıyla ortaya çıkan fotoğraflar hakkında konuştu: İhanet yok, fotoğraflar eski
5. kattan havalandırma boşluğuna düştü! Küçük çocuk, nefes kesen operasyonla kurtarıldı 12:34 5. kattan havalandırma boşluğuna düştü! Küçük çocuk, nefes kesen operasyonla kurtarıldı Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim 12:13 Malatyalı çiftçiden önemli iddia: Elimde bir tondan fazla göktaşı var, rekorlar kitabına girebilirim

Son Dakika Haberleri
15:03 Samsunlu köylüler defne üretiminden 16,5 milyon TL kazanıyor
14:49 Elektrik akımına kapılan 19 yaşındaki işçiyi toprağa gömerek kurtardılar
14:49 Tarlada 50 kuruş olan marul, markette 8 liraya satılıyor
14:47 Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum
14:41 CHP liderinden Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna jet cevap
14:38 İBB ile TÜGVA arasında Büyük Ada İskelesi krizi yaşanıyor
14:31 Beşiktaşlı Hakan Korkmaz ve Aydemir Akbaş'tan skandal yaratacak sözler! Bursa halkı çok kızacak
14:17 4 çocuğunun devlet korumasına alınacağını sanan anne, evlatlarını rehin alıp bütün evi ateşe verdi
14:06 Acun Ilıcalı'dan yakın arkadaşı Emre Belözoğlu'na destek mesajı geldi
14:02 Son dakika gündem haberleri! Bugün yaşanan son olaylar
Avusturayalı kadın futbolcudan tüyler ürperten cinsel taciz itirafları! Kariyerini bıraktı Avusturayalı kadın futbolcudan tüyler ürperten cinsel taciz itirafları! Kariyerini bıraktı         
15:06
Sümela Manastırı'nda kayalıklar arasında bulunan Sümela Manastırı'nda kayalıklar arasında bulunan "Saklı şapellere" bugüne kadar hiç el değmemiş         
14:50
Tarlada 50 kuruş olan marul, markette 8 liraya satılıyor Tarlada 50 kuruş olan marul, markette 8 liraya satılıyor         
14:49
CHP liderinden Erdoğan'ın CHP liderinden Erdoğan'ın "Anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmek Kılıçdaroğlu'nun isteği mi?" sorusuna jet cevap         
14:42
Beşiktaşlı Hakan Korkmaz ve Aydemir Akbaş'tan skandal yaratacak sözler! Bursa halkı çok kızacak Beşiktaşlı Hakan Korkmaz ve Aydemir Akbaş'tan skandal yaratacak sözler! Bursa halkı çok kızacak         
14:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'in 28 Şubat konuşmasını grup toplantısında izletti         
14:13
"Başbakanlığa adayım" diyen Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cevap geldi         
12:58
Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var Çılgın bilim insanından gündem olacak iddia: Herkesten gizleniyor, sonsuza kadar yaşam var         
12:32
Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu Araç tedarik sıkıntısı devam ediyor! Eylül ayı otomobil satışlarında yüzde 39,1 oranında düşüş oldu         
11:57
Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın Erdoğan'dan memurlar için 3600 ek gösterge talimatı: 2022 yılı içinde tamamlayın         
11:15
Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı Devlet Bahçeli'nin sözleri sonrası Meral Akşener parti kürsüsüne kebapçı çıkardı         
11:12
Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi Alkol masasında çıkan tartışma kanlı bitti! Arkadaşının kafasına sıkıp, ölmesini izledi         
11:11
BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor         
10:44
Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor         
10:09
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 15:14:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kapadokya'ya eylülde 358 bin 193 ziyaretçi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement