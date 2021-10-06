Kapadokya'ya eylülde 358 bin 193 ziyaretçi - Son Dakika

TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesindeki müze ve ören yerlerini, eylül ayında 358 bin 193 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün verilerine göre, Kapadokya bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı olarak ziyarete açık bulundurulan Nevşehir, Ürgüp ve Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Karanlık, El Nazar ve Gülşehir St. Jean kiliseleri, Derinkuyu, Kaymaklı, Özkonak, Tatlarin ve Mazı yer altı şehirleri, Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Örenyerleri, Gülşehir Açık Saray Harabeleri, Hacıbektaş Veli Müzesi ve Hacıbektaş Atatürk Evi'ni eylül ayında 358 bin 193 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Geçen yılın aynı döneminde ise bölgedeki kültür ve turizm merkezlerini ziyaret eden turist sayısı, 698 bin 812 olarak açıklanmıştı.