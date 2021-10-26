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Kars'ta 394 kişiye UYUMA uygulaması hakkında bilgi verildi - Son Dakika

Kars'ta 394 kişiye UYUMA uygulaması hakkında bilgi verildi

26.10.2021 13:25
Kars'ta 394 kişiye UYUMA uygulaması hakkında bilgi verildi

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce 161 anne olmak üzere 1 haftada 349 kişi, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi ve 'UYUMA' uygulaması hakkında bilgilendirildi.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nce 161 anne olmak üzere 1 haftada 349 kişi, 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi ve 'UYUMA' uygulaması hakkında bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığı'nca uyuşturucu ile mücadelenin daha etkin ve verimli şekilde yürütülmesi amacıyla başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi ve UYUMA uygulaması hakkında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada kent genelinde Gazi Ahmet Muhtar Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Harakani Anadolu Lisesi, Fen Lisesi ile Haydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul aile birliği ile bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi.

Ayrıca Kars'ta görev yapan 112 görevlileri ile DSİ'de görevli memurlara yönelik 161'i anne ve anne adayı olmak üzere toplam 349 kişiye 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesi ve 'UYUMA' uygulaması içeriği anlatıldı. Toplantılara katılanların soruları yanıtlandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce bu tür etkinliklerin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kars'ta 394 kişiye UYUMA uygulaması hakkında bilgi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kars'ta 394 kişiye UYUMA uygulaması hakkında bilgi verildi - Son Dakika
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