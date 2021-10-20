Kocaeli'de hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
İnönü Mahallesi Gençlik Caddesi'nde M.K. idaresindeki 34 ZH 8369 plakalı hafif ticari araç ile H.K. yönetimindeki 54 AEH 177 plakalı minibüs çarpıştı. Savrulan minibüs devrildi.
Kazada minibüsteki 5 kadın ile diğer araçtaki 1 kadın yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan bölgedeki trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Kaynak: AA
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