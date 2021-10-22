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Kuraklık nedeniyle Van Gölü'nde yeni adacıklar ortaya çıktı - Son Dakika

Kuraklık nedeniyle Van Gölü'nde yeni adacıklar ortaya çıktı

22.10.2021 14:49
Kuraklık nedeniyle Van Gölü'nde yeni adacıklar ortaya çıktı

Van Gölü havzası ve çevresindeki su kaynakları ile akarsu ve göl seviyesinde küresel ısınmaya bağlı yaşanan düşüş, gölde yeni adacıkların ortaya çıkmasına neden oldu.

Van Gölü havzası ve çevresindeki su kaynakları ile akarsu ve göl seviyesinde küresel ısınmaya bağlı yaşanan düşüş, gölde yeni adacıkların ortaya çıkmasına neden oldu.

Geçen yıllara oranla sıcaklığın yükselmesine bağlı buharlaşmanın artması nedeniyle Van Gölü havzasında başta göl olmak üzere birçok baraj, akarsu ve su kaynaklarının seviyesinde yaşanan düşüş devam ediyor.

Suyun sığ olduğu noktalarda çekilmenin ciddi boyutlara ulaştığı Erciş ve Muradiye ilçelerindeki kıyılarda birçok yeni adacık, tarihi kalıntı ve iskeleler ortaya çıktı.

Yaklaşık 15 bin kişinin balıkçılıkla geçimini sağladığı Van Gölü'nde su seviyesinin giderek azalması nedeniyle teknelerin liman, iskele ve barınaklara yanaşması da zorlaştı.

Erciş ilçesi Çelebibağ Mahallesi göl kıyısında da geçmiş yıllarda battığı düşünülen bir tekne suyun çekilmesiyle ortaya çıktı.

"Yer altı suyu hayati önem taşıyor"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Alaeddinoğlu, AA muhabirine, küresel ısınmanın artık hayatın bir parçası haline geldiğini söyledi.

Gelecek yıllarda kuraklığın etkilerinin daha çok hissedileceğini anlatan Alaeddinoğlu, "Dünyanın geleceğine ilişkin çok da olumlu şeyler ifade edilmiyor. İçinde bulunduğumuz Van Gölü havzası da bu süreçten çok etkileniyor. Çünkü kapalı bir havza. Kapalı havzaların dışarıdan beslenmeleri zor oluyor. Bu nedenle kapalı havzaların küresel iklim değişikliğiyle mücadelesi çok daha farklı bir noktada tutulmalı." dedi.

Havzayı besleyen yer altı sularının iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Alaeddinoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya gerçekten 20 yıldır çok daha olumsuz sonuçlarının hissedileceği bir süreci işaret ediyor. Sıcaklık artışı, su kaynakları açısından çok ciddi sorunların gündeme gelmesine neden oluyor. Bunun etkilerini Van Gölü Havzası'nda yaşıyoruz. Havzada son yıllarda çok belirgin olarak yağışlarda bir azalma söz konusu. Sıcaklık da buharlaşma da çok artıyor. Bu nedenle yer altı suyunu gelişigüzel kullanmamalıyız. Yeni tedbirler almalıyız yoksa bu sorunla mücadele etmek zorunda kalırız. Büyük sondajlara izin verilmemeli. Yer altı suyu hayati önem taşıyor."

"Su giderek çekiliyor"

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş ise aşırı kuraklık nedeniyle kapalı havzadaki birçok gölün kuruduğunu anlattı.

Bu anlamda Van Gölü'nün de çok hassas bir konumda olduğunu dile getiren Akkuş, "Çünkü buharlaşma çok fazla ve su giderek çekiliyor. Buharlaşma, göle giren suyun 3 katı arttı. Bu nedenle derinliğin az olduğu noktalarda suyun çekilmesiyle yeni adacıklar yüzeye çıktı. Özellikle Erciş körfezinde bunun etkilerini daha belirgin görebiliyoruz. Umuyoruz ki önümüzdeki aylarda çok fazla yağış olur ve kuraklığın etkileri azalır." şeklinde konuştu.

Çelebibağ Muhtarı Seyithan As da kuraklıktan dolayı Van Gölü'nde gözle görülür bir çekilmenin yaşandığını belirterek, "Daha önce Çelebibağ Selçuklu Mezarlığı'na teknelerle gidiyorduk, şimdi su çekildiği için yaya gidiyoruz." dedi.

Van Gölü Havzası, Öğretim Üyesi, Van Gölü, Akarsu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kuraklık nedeniyle Van Gölü'nde yeni adacıklar ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kuraklık nedeniyle Van Gölü'nde yeni adacıklar ortaya çıktı - Son Dakika
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