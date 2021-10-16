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"MGX Film Virtual Production Studio" İstanbul'da açıldı - Son Dakika

"MGX Film Virtual Production Studio" İstanbul'da açıldı

16.10.2021 19:00

Farklı mekan ve zamanlarda çekilen görüntülerin bir araya getirilmesine olanak sağlayan "MGX Film Virtual Production Studio"nun açılışı yapıldı.

Farklı mekan ve zamanlarda çekilen görüntülerin bir araya getirilmesine olanak sağlayan "MGX Film Virtual Production Studio"nun açılışı yapıldı.

Stüdyonun açılışına, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de katıldı.

Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, stüdyonun Türk sinemasına ve dizi sektörüne çok ciddi katkı sunacağını belirterek, "Stüdyo tabiri aslında meseleyi daraltıyor, teknolojinin son geldiği aşama itibarıyla dijital çağdayız. Aslında dijital teknolojinin en ileri seviyesinin kullanıldığı bir plato burası." dedi.

Stüdyonun istenilen alan ve mekanda görüntü kaydedilmesine imkan sağladığını dile getiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Sinema sektöründe bütün alanları birleştirirken zamanı mekana göre planlamak, insanı da onlara göre planlamak en zor kısmı. Bu dijital stüdyo bu imkanı sağlayacak. Ben MGX stüdyolarına emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Türk sinemasının, reklam sektörünün, dizi sektörünün bundan sonra istikameti daha ileride olacak."

"Hayal ettiğiniz her şeye açılan bir pencere"

MGX Stüdyo Yöneticisi Fatih Eke ise olgunlaşma sürecinde olan bu teknolojiyi uzun zamandır takip ettiklerini ve başlangıç için doğru zamanı beklediklerini söyledi.

Fikirler ve teknik donanım kadar iş gücünün de önem taşıdığını vurgulayan Eke, "Bu konuda hem yatırımcımızın hem de firma sahibimizin çok önemli fikirleri ve vizyonu olması çok değerli bir şey. Görmüş olduğunuz MGX Stüdyosu bizim dünyaya açılan penceremiz. Sadece dünyaya değil, hayal ettiğiniz her şeye açılan bir pencere. Burada önemli olan, hayal ettiğiniz her şeyi gerçekleştirebiliyor olmanız. Yani seyircinin gerçekliğine kapılabileceği bir teknoloji sunuyoruz." diye konuştu.

Eke, dünyanın sayılı stüdyolarının arasında yer aldıklarını belirterek, "Burada yapılacakların sınırı tamamen içerik üreticileri ve teknik personelin yeteneğiyle alakalıdır. Yani burada aslında birçok güzel araç var. Bunu kullanacak eğitimli personele ihtiyaç var. Biz de bu aşamada üniversitelerle iş birliği yapmaya şimdiden başladık. Ülkemiz hem çok değerli bir yatırıma sahip oluyorken hem de yatırımdan daha da önemli olan şeye, eğitime de sahip oluyor." değerlendirmesini yaptı.

Açılışı yapılan stüdyonun, yaklaşık bir yıllık hazırlık sürecinde çeşitli reklam ve sinema projelerine ev sahipliği yaptığını anlatan Eke, "Burada önemli olan bu sihri çok kısa sürede, planlı bir şekilde gerçekleştiriyor olmamız." dedi.

Farklı mekan ve zamanlarda çekilen görüntülerin tek seferde bir araya getirilmesine olanak sağlayan bin 300 metrekarelik MGX Film Virtual Production Studio, dizi, sinema, klip ve reklam sektöründe hizmet vermek için Müşvik Guluzade'nin öncülüğünde hayata geçirildi.

Yeşil perde çekimlerine alternatif olarak kullanılan teknoloji, oluşturulan sanal mekanlar üzerinde yüksek kalitede görseller üretilerek oyunculara ve yönetmene çekim anında sinematik bir deneyim imkanı sunuyor.

MGX Film Virtual Production Studio İstanbul'da açıldı
MGX Film Virtual Production Studio İstanbul'da açıldı
MGX Film Virtual Production Studio İstanbul'da açıldı
MGX Film Virtual Production Studio İstanbul'da açıldı
MGX Film Virtual Production Studio İstanbul'da açıldı

İstanbul, Sinema, Türk, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'MGX Film Virtual Production Studio' İstanbul'da açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "MGX Film Virtual Production Studio" İstanbul'da açıldı - Son Dakika
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