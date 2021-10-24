Üye Girişi
Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı - Son Dakika

Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı

24.10.2021 10:35
Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı

İZMİT Körfezi'nde müsilajla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda olumlu sonuçların alınmasıyla Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos depreminde bir kısmı sulara gömülen Değirmendere'de dalışlar yeniden arttı.

İZMİT Körfezi'nde müsilajla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda olumlu sonuçların alınmasıyla Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos depreminde bir kısmı sulara gömülen Değirmendere'de dalışlar yeniden arttı. Müsilajdan su altındaki enkazın görünmediğini belirten dalış eğitmeni Cihan Arslan, "Müsilaj sürecinde su altında görüş yoktu. Birbirimizi göremiyorduk. Müsilaj yok denilecek düzeye gelince dalış sayımızı artırdık" dedi.

İzmit Körfezi'nde ilk olarak Nisan ayında görülen ve deniz yüzeyini kaplayan müsilaj su altını da etkiledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum öncülüğünde gerçekleştirilen 'Marmara Denizi Eylem Planı' kapsamında deniz salyasının etkili olduğu bölgelerde deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla temizlik çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarla müsilaj, deniz yüzeyinde etkisini kaybetti. Gölcük ilçesi Değirmendere sahilinde dalış yapan dalgıçlar, müsilajın etkisinin azalıp su altında görüşün artmasıyla, 17 Ağustos depreminde sulara gömülen bölgede dalışlarını arttırdı.

'DALIŞ YAPMAYA GELENLERİN SAYISI ARTTI'Müsilaj etkisinin azalmasıyla, dalış için gelenlerin sayısında artış olduğunu söyleyen dalış eğitmeni Cihan Arslan, "Şu anda müsilajın herhangi bir etkisi yok. 4 ay öncesine kadar görüş şartları çok kötüydü, hem su yüzeyinde hem de su dibinde. Şu anda müsilajdan eser yok, görüş gayet iyi. Normal standartlarına döndü Marmara Denizi. Bulunduğumuz bölgede dalış turizmi de yapılıyor. Müsilajın temizlenmesinden sonra buraya dalış yapmak için gelenlerin sayısı arttı. Görüş şartları bizim en büyük etkenlerimizden biri. Müsilaj azaldı, batık çok daha net görülüyor. Dışarıdan gelen dalgıçlara çok daha iyi hizmet verebiliyoruz" dedi.'CANLILIK ARTTI, BALIKLARI GÖREBİLİYORUZ'

Eskiye nazaran müsilajdan eser kalmadığını söyleyen Dünya Engelliler Serbest Dalış Şampiyonu Ufuk Koçak, "İndiğimiz her derinliğin üzerinde müsilajın korku filmlerinde olduğu gibi bir örtüsü vardı. Eskiden her şey hayalet gibiydi, ölümün perdesi gibi yayılmıştı. Suyun altına indiğimizde karşılaştığımız görüntü kötüydü. Yapılan son çalışmalarla birlikte müsilajın etkisi son derece azalmış ama bu yeterli mi, değil. Bu tür temizlik çalışmalarının devam etmesi gerekiyor. Dalış yaptığımız bölge, 17 Ağustos'ta suyun altına kalan bir bölge. Zaten bir yerde ölümü anlatan bir nokta fakat o enkazın içerisinde balıklar yuva yapmış. Bir yerde ölüm diğer tarafta yaşam var bir anlamda. O enkazın üzerine müsilajın da gelmesi iyice ürkütücü bir hal almıştı. Şu an azalmayla beraber canlılık arttı. Yeniden balıkları görebiliyoruz. Müsilajın çok yoğun olduğu dönemde maalesef boğulan balıklar görmüştük ama şu anda aşağıda hareketlilik çok iyi. Daha da güzel olacağına inanıyorum" diye konuştu.


- Kocaeli
Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı
Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı
Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı
Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı
Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı
Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı
Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı
Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı
Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı
Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı
Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı

17 Ağustos, Müsilaj, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray'da çılgın prim! Beşiktaş derbisini atlatmayı bekliyorlar 10:37 Galatasaray'da çılgın prim! Beşiktaş derbisini atlatmayı bekliyorlar Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira 10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar 10:27 Ordu'daki futbol maçında büyük skandal! Kuran-ı Kerim sayfalarını kesip konfeti yapmışlar
Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü 10:23 Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü Erdoğan'ın masasındaki şaşırtan anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var 10:18 Erdoğan'ın masasındaki şaşırtan anket! Vatandaşların yüzde 81'i aşısını yaptırdı, yüzde 17'lik aşı karşıtı bir grup var Seren Serengil, 10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı
Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor 10:03 Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp 01:11 Lille'de krizin fotoğrafı! Geçen yıl takımını şampiyon yapan Burak Yılmaz'a büyük ayıp

Son Dakika Haberleri
10:33 Çocuğunu alevlerden kurtarmak isteyen baba, yanan evin içine daldı
10:31 Görüşmeler önümüzdeki günlerde başlayacak! Asgari ücret için en güçlü olasılık 3 bin 447 bin lira
10:23 Alec Baldwin'in kızından, sette ölen yönetmenle ilgili paylaşım! Genç modelin yazdığı her satır düşündürücü
10:20 İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi
10:13 Psikologdan dehşete düşüren itiraf! 100'den fazla hastasına intihara sürükleyen ilaç vermiş
10:11 Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada
10:10 Seren Serengil, "Zina suç olmalı" çıkışına açıklama getirdi: Benim ailem yıkıldı
10:07 Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı
10:04 Tepki çeken olay! Ayet yazılı konfetileri sahaya atan 4 taraftar gözaltında
10:02 Son dakika: Meteoroloji uyardı! Doğu Karadeniz ile Ordu ve Ardahan çevreleri için yoğun kar yağışı bekleniyor
Nöbetten çıkan genç doktor, kazada yaşamını yitirdi! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu Nöbetten çıkan genç doktor, kazada yaşamını yitirdi! 36 saat çalıştığı iddiası sosyal medyada gündem oldu         
10:39
Çocuğunu alevlerden kurtarmak isteyen baba, yanan evin içine daldı Çocuğunu alevlerden kurtarmak isteyen baba, yanan evin içine daldı         
10:33
Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli Rusya'dan Almanya Savunma Bakanı'nın NATO çağrısına sert tepki: Geçmişte benzer adımların nasıl sonuçlandığını iyi bilmeli         
10:29
Aylar sonra ortaya çıkıyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu Aylar sonra ortaya çıkıyor! Korona geçirenlerde yeni tehlike: Beyin sisi, düşünme ve konsantre olma zorluğu         
10:24
İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi İstifası istenen Erol Bulut'tan, taraftara sert cevap geldi         
10:21
Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada Kocasının dövdüğü kadın, abilerinden yardım istedi! Meydan dayağı anbean kamerada         
10:12
Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı Ünlü uyuşturucu baronu Otoniel yakalandı! Escobar operasyonu bile bu kadar büyük olmadı         
10:08
Bildiride imzası olan 4 ülkeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bildiride imzası olan 4 ülkeden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "istenmeyen kişi" talimatına ilk yorum         
07:19
Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını Ne çip krizi ne dolar kuru! İkinci el otomobil piyasasını "ayaklı galericiler" yükseltiyor         
23:04
Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye Herkesin gözü önünde yeni atanan valiye "Türkçe konuş" tokadı! Ses tüm salonda yankılandı         
20:34
Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı Arka Sokaklar dizisinde maaş alamayan oyuncular sete çıkmama kararı aldı         
17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan üst üste gelen zamlar hakkında açıklama: Dünya ekonomisindeki bozulma Türkiye'yi de etkiledi         
17:34
Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş Cenaze töreninde ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay sağlığını ihmal etmiş         
17:22
Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı Ürküten detay! Ölen hastanın kaldığı boş odada ayak izlerine rastlandı         
11:29
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2021 10:43:08. #1.11#
SON DAKİKA: Müsilaj etkisi azalınca batık şehre dalışlar arttı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement