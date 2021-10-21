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Samsun'da üniversite öğrencileri için "Gelin Tanış Olalım" etkinliği - Son Dakika

Samsun'da üniversite öğrencileri için "Gelin Tanış Olalım" etkinliği

21.10.2021 11:44
Samsun'da üniversite öğrencileri için

Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen üniversite öğrencileri için "Gelin Tanış Olalım" etkinliği düzenledi.

Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen üniversite öğrencileri için "Gelin Tanış Olalım" etkinliği düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına ait yurtlara yeni kayıt yaptıran üniversite öğrencileri, etkinlik sayesinde eğitim gördükleri şehri tanıma, kentin tarihi ve turistik yerlerini gezme imkanı buldu.

İlk olarak "Samsunum 1" gemisiyle tura çıkan öğrenciler daha sonra sırasıyla Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı mücadelesini başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikasını, Oyuncak Müzesi'ni, Kent Müzesi'ni ve Amazon Köyü'nü ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, etkinlik kapsamında öğrencilere kenti tanıtma fırsatı bulduklarını belirterek, "Büyük halk ozanımız Yunus Emre'nin 'Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz' dörtlüğünden yola çıkarak düzenlediğimiz etkinlik, eğitim öğrenim için Samsun'umuzu tercih eden gençlerimizin ilimizi daha iyi tanımaları ve kısa sürede uyum sağlamaları açısından son derece önemli. Başarılı bir organizasyon oldu. Desteklerini esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Demir'e de teşekkür ederiz." dedi.

Bandırma Vapuru, Üniversite, Türkiye, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da üniversite öğrencileri için 'Gelin Tanış Olalım' etkinliği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da üniversite öğrencileri için "Gelin Tanış Olalım" etkinliği - Son Dakika
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