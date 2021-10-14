Samsun Valisi Zülkif Dağlı tarımın önemine dikkat çekti - Son Dakika

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, "Bir yılı aşkın süredir yaşadığımız pandeminin de net bir şekilde ortaya koyduğu üzere, tarım varsa geleceğimiz var diyoruz." ifadesinde bulundu.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Dağlı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünü ziyeret etti.

Dağlı, Bafra ve Çarşamba Ovaları ile Karadeniz'e kıyısı bulunan Samsun'un bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi konusunda önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Tarımın salgın sürecinde öneminin daha da ön plana çıktığına işaret eden Dağlı, şunları kaydetti:

"Bir yılı aşkın süredir yaşadığımız pandeminin de net bir şekilde ortaya koyduğu üzere, tarım varsa geleceğimiz var diyoruz. Bu bağlamda, yapılan destekler, projeler ve tarımsal eğitim çalışmalarının yanı sıra yeni teknolojilerin uygulanması, yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin üretimimizi daha da artıracağı inancıyla, tüm imkanlarımızla üreticimizin her zaman yanında olacağız. Aynı zamanda gıda ve su ürünleri denetimleriyle de halkımıza en sağlıklı ürünü sağlamaya devam edeceğiz."

Dağlı, ziyarette çiftçilerin karşılaştığı problemlerin hiç beklemeden çözüme kavuşturulmasını, çiftçilerin yerinde ziyaret edilerek varsa sorunlarının dinlenmesi talimatı verdi.