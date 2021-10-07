Sayıştay Denetçilerinden Başkan Ergün'e Ziyaret - Son Dakika

Sayıştay Uzman Denetçileri Mehmet Hakan Özbaran, Fatih Yiğitbaşı ve Denetçi Yardımcısı Nezaket Sultan Öztürk, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ziyarette bulundu.
Ziyarette, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya da yer aldı. Başkan Ergün, Manisa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle hazırlanan 'Yüzüncü Yılında Milli Mücadele Döneminde Manisa' isimli 4 ciltlik kitap serisini konuklarına armağan etti.
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