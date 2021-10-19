Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Halk otobüsü şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Yolcunun yere yığıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde halk otobüsü şoförü fenalaşan bir yolcuyu hastaneye yetiştirdi.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Müftü Mahallesi'nde halk otobüsüne binen adam, ücret vermek istediği sırada fenalaştı. Şoförün durumu fark etmesi sonrası hemen otobüsü yavaşlayarak sağa çekti. Yolcuların da kısa süreli panik yaşadığı olayda, şoför Saffet Yener en yakın hastaneye giderek fenalaşan adamı yetiştirdi.

Olay anı otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı

Öte yandan yandan olay, halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otobüse binen adamın, parayı uzattıktan sonra önce parayı düşürdüğü daha sonra yere yığıldığı görülüyor. Yolcuların otobüs şoförü ile konuştuktan sonra hastaneye gitmesi için konuşmaları duyulurken, şoförün de başka bir yolcu almadan direk hastane aciline sürdüğü görülüyor.

Yener, "Vatandaşlık görevimizi yaptık"

5 senedir halk otobüsünde şoförlük yaptığını belirten Saffet Yener olayı anlattı. Yener açıklamasında, "Yolcumuz pastanenin karşısından bindi. Bana ücret uzattı, parayı düşürdü bir anda yığıldı kaldı. Ben de direk özel hastaneye sürmek istedim ama yolculardan birisi diğer özel hastanenin yakın olduğunu söyledikten sonra geri gelerek bir anda sürdüm arabayı. Yaşlı amca da şuanda akıbetinden haberim yok ama vatandaşlık görevimizi yaptık orada. Bir anda kalbini tuttu, amca iyi misin derken yolculardan birisi tuttu onu, ben de direk hastaneye sürdüm. İlk defa başıma geldi, bir anda ben de panikledim. Bu tarz olay ilk defa başıma geliyor." İfadelerini kullandı.

Fenalaşan adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.