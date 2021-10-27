İngiltere'de Assange davasında temyiz duruşması başladı - Son Dakika

- İngiltere'de Assange davasında temyiz duruşması başladı

LONDRA - Londra'da WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade edilemeyeceği kararına ilişkin temyiz duruşması başladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade kararına ilişkin temyiz mahkemesi başladı. 2 gün sürecek duruşmalarda Assange'ın ailesi ve destekçileri Kraliyet Adalet Mahkeme binası önünde toplandı. Duruşmada ABD hükümeti adına savunma yapan avukatlar, daha önceki duruşmalarda öne sürülen "Assange'ın ABD hapishanesinde intihar etme riski yüksek olduğu için ABD'ye iade edilmemesi gerektiği" kararına itirazda bulundu. ABD'li avukatlar temyiz mahkemesine sundukları belgede, "ABD'nin Assange'ın kendisine verilen herhangi bir hapis cezasını çekmek üzere doğduğu ülke olan Avustralya'ya gönderilmesine rıza göstereceğine" dair bir güvence sunuldu.

ABD: "Akıl sağlığı yerinde"

Daha önce Londra'daki Yüksek Mahkeme duruşmalarının ardından Assange'ın ABD'ye iade edilmesi durumunda intihar etme riski olduğu kararına itiraz etme hakkı tanınan ABD, Assange'ın intihar etmeyecek kadar akıl sağlığının yerinde olduğunu savundu. ABD'li avukat Clair Dobbin, Assange'ın daha önce kendine ciddi olarak zarar verme ve intihar girişiminde bulunmaya dair eylemlerinin olmadığını, bir partneri ve 2 çocuğu olduğunu öne sürerek, "ABD hapishanesinde kendisine zarar veremeyeceğini" savunmuştu. Bugün başlayan duruşmanın yarın devam etmesi ve daha sonraki bir tarihte kararın açıklanması bekleniyor.

Mahkeme önünde protesto

Londra'daki temyiz duruşması için Yüksek Mahkeme önünde toplanan Julian Assange'ın destekçileri ise "İade yok" ve "Assange için özgürlük" yazılı pankartlarla ABD'yi protesto etti. Mahkemeye gelenler arasında Assange'ın partneri Stella Moris ve babası John Shipton da yer aldı. Morris, "Julian'ın sağlığı için çok endişeliyim" dedi. Babası Shipton ise, "Julian'ın sağlığı için çok endişeliyim. Onu cumartesi günü gördüm, çok zayıftı. Umarım mahkemeler bu kabusu sona erdirir, haklı olan galip gelir ve Julian bir an önce eve dönebilir" şeklinde konuştu.

50 yaşındaki Julian Assange, Afganistan ve Irak savaşlarıyla ilgili yüz binlerce sızdırılmış belgeyi yayınlamasının ardından "ulusal savunma bilgilerini elde etmek" ve "ifşa etmek için komplo kurmak" iddialarıyla ABD tarafından suçlanıyor. ABD'ye iadesi istenen Assange'ın iadesi gerçekleşirse 175 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği belirtiliyor. Hakkında açılan davalar nedeniyle önce Ekvador'a, ardından İngiltere'ye sığınan Assange, 2019'dan bu yana ABD'nin suçlamaları ve iade talebi nedeniyle Londra'daki bir cezaevinde tutuluyor.