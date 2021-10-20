Son dakika haberleri! Hatay'da kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Hatay'da, gümrük kaçakçılığına yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 2 milyon 251 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı), 1465 paket sigara, 55 kilogram çay ve 8 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.