Son dakika haberleri! Tatvan'da iki ayrı kaza: 2 yaralı - Son Dakika

BİTLİS (İHA) – Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki ayrı noktada meydana gelen kazalarda 2 sürücü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Tatvan- Ahlat karayolu üzerinde İhsan İlhan yönetimindeki 33 CNF 86 plakalı Mercedes marka tır ile İbrahim Sevinç yönetimindeki 16 ZJ 296 plakalı Volkswagen marka araç çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, yaralanan İbrahim Sevinç ise ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, Van'dan Tatvan istikametine giden Hamdi Bayram (52) yönetimindeki 23 DS 366 plakalı halı yüklü Isuzu marka kamyonet ise ineklere çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, bir inek ise telef oldu. - BİTLİS