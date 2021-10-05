Üye Girişi
Son dakika... Yabancı futbolcuların dolandırılması davasında mütalaa - Son Dakika

Son dakika... Yabancı futbolcuların dolandırılması davasında mütalaa

05.10.2021 20:57

Son dakika haberleri... Yabancı futbolcuların dolandırılması davasında mütalaa Bir sanığa hapis, diğer sanıklara beraat istemi Yabancı futbolculara yönelik 'icra tebligatı' dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 5 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanık Değer Okşar'ın 5 yıla kadar hapsini,...

Yabancı futbolcuların dolandırılması davasında mütalaa

Bir sanığa hapis, diğer sanıklara beraat istemi

İSTANBUL - Yabancı futbolculara yönelik 'icra tebligatı' dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 5 sanığın yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, sanık Değer Okşar'ın 5 yıla kadar hapsini, diğer sanıkların ise beraatlarını istedi.

Yabancı futbolculara yönelik 'icra tebligatı' yolu ile dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.

Futbolcu Hugo Rodallega'nın avukatı şikayetlerinin devam ettiğini söylediği beyanında, "Müvekkilin zararı giderilmemiştir. Sanığın cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sanıkların avukatlarından Fesih Delilere ise, "Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Rodallega müvekkilimi tanımadığını beyan etmiştir. Ancak Trabzonspor'dan gelen yazı ticari anlaşma olduğunu gösteriyor. Rodallega'nın transferiyle ilgili müvekkilimin görevlendirildiği de gelen yazı ile ortaya çıkmıştır" diye belirtti.

"Burada mağdur benim"

Sanık İskender Çam, futbolcu Manuel Modunda da Costa Trindade'nin kendisini dolandırdığını iddia ettiği savunmasında, "Ancak ona takım bulmam için bana yetki vermişti. Ben futbolcuların bizi gerçekten neden suçladıklarını bilmediğini düşünüyorum. Burada mağdur benim hala tahsilatımı alamadım" şeklinde konuştu.

Bir sanığa ceza, diğer sanıklara beraat istemi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Değer Okşar'ın, 'nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs' suçundan 1.5 yıldan 5 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını, diğer sanıkların ise delil yetersizliğinden beraatını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını hazırlaması için süre vererek, duruşmayı erteledi.

Davanın geçmişi

Futbolcu Hugo Rodellega, Deivson Rogerio da Silva, Silvestre Manuel Goncalves Varela, Luis Francisco Grando, Marvin Renato Emnes ve Manuel Modunda da Costa Trindade haklarında tanımadıkları kişilerce icra takibi başlatıldığı ve dolandırıldıkları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, icra takibi başlatan Değer Okşar, Fatih İlek ve İskender Çam ile tebligatları usulsüz olarak tebliğ eden iki posta memurunun 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan hapisle cezalandırılması istenmişti.

Son dakika... Yabancı futbolcuların dolandırılması davasında mütalaa
Son dakika... Yabancı futbolcuların dolandırılması davasında mütalaa
Son dakika... Yabancı futbolcuların dolandırılması davasında mütalaa
Son dakika... Yabancı futbolcuların dolandırılması davasında mütalaa

Dolandırıcılık, İstanbul, Hugo, İcra, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Yabancı futbolcuların dolandırılması davasında mütalaa - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sivas maçında kırmızı kart gören Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi! İşte alacağı muhtemel ceza 20:30 Sivas maçında kırmızı kart gören Sergen Yalçın, PFDK'ya sevk edildi! İşte alacağı muhtemel ceza Son Dakika: Türkiye'de 5 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 802 yeni vaka tespit edildi 20:14 Son Dakika: Türkiye'de 5 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 802 yeni vaka tespit edildi 6 parti parlamenter sistem için TBMM'de toplandı! İşte üzerinde uzlaşmaya varılan başlıklar 19:37 6 parti parlamenter sistem için TBMM'de toplandı! İşte üzerinde uzlaşmaya varılan başlıklar
Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor 18:40 Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a 18:20 Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek 17:56 MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek
Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi 16:37 Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada 16:00 Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada

Son Dakika Haberleri
19:06 Sinarit avına çıkan amatör balıkçı büyük şaşkınlık yaşadı! Ağına takılan dev camgöz köpek balığı tedirgin etti
18:40 Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor
18:28 Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı
18:20 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı
18:20 Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı
18:09 CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronayı yenemedi, bebekleri hayatta kalma savaşı veriyor
18:04 Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı
17:59 Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü
17:56 MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek
17:52 Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim
Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum Evli adamdan sansasyon yaratan talep: Eşimin başka erkekten doğurduğu çocuğu büyütmek istiyorum         
20:42
Terk edilmiş hastanede esrarengiz detay! Ameliyathanede yepyeni malzemeler bulundu Terk edilmiş hastanede esrarengiz detay! Ameliyathanede yepyeni malzemeler bulundu         
20:15
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı         
19:47
Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, karnındaki çocuğunu kaybetti Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, karnındaki çocuğunu kaybetti         
19:32
İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı         
18:21
Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'dan sonra şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'dan sonra şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu         
18:19
Paris Barış Antlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından oy birliği ile kabul edildi Paris Barış Antlaşması, TBMM Dışişleri Komisyonu tarafından oy birliği ile kabul edildi         
17:02
A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı         
16:35
Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir         
15:36
Şehirler arası otobüslerde açık bilette Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı         
14:53
Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti Alman ekibi Wolfsburg, Kerem Aktürkoğlu için harekete geçti         
14:18
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 21:07:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... Yabancı futbolcuların dolandırılması davasında mütalaa - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement