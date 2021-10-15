Üye Girişi
Tacikistan, BDT ülkelerinden Afganistan kaynaklı tehditlerle mücadelede koordinasyon istedi - Son Dakika

Tacikistan, BDT ülkelerinden Afganistan kaynaklı tehditlerle mücadelede koordinasyon istedi

15.10.2021 18:08
Tacikistan, BDT ülkelerinden Afganistan kaynaklı tehditlerle mücadelede koordinasyon istedi

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine Afganistan'dan kaynaklanan tehditlerle mücadelede koordinasyonu güçlendirme çağrısında bulundu.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerine Afganistan'dan kaynaklanan tehditlerle mücadelede koordinasyonu güçlendirme çağrısında bulundu.

BDT ülkeleri liderler zirvesine çevrimiçi katılan Rahman, Afganistan'daki durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rahman, Afganistan'da meydana gelen askeri-siyasi ve insani krizin BDT ülkelerinin güvenliğine ciddi tehdit oluşturduğunu kaydederek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin terör örgütü ilan ettiği Taliban'ın iktidara gelmesinin bu ülkedeki durumu daha da karmaşık hale getirdiğini belirtti.

Rahman, bu bağlamda, Afganistan'dan kaynaklanan tehdit ve tehlikelere karşı mücadelede BDT ülkelerinin kolluk kuvvetlerinin daha yakın koordinasyonuna ihtiyaç duyduğunu belirterek, BDT ülkelerini Afganistan'dan kaynaklanan tehditlerle mücadelede koordinasyonu güçlendirmeye çağırdı.

Terör, aşırılık, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, siber suçlar ve sınır ötesi organize suçlarla mücadelenin BDT ülkeleri için bir öncelik olmaya devam ettiğini aktaran Rahman, geçen yıl Tacikistan'ın BDT ülkeleri topraklarında yasaklanan terörist ve aşırıcılık yanlısı örgütlerin yer aldığı tek bir listenin oluşturulmasına yönelik önerisinin ortaklaşa hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.???????

???????

İmamali Rahman, cumhurbaşkanı, Tacikistan, Afganistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tacikistan, BDT ülkelerinden Afganistan kaynaklı tehditlerle mücadelede koordinasyon istedi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Akaryakıta yapılan son zamlarla birlikte araba alırken sorulan 18:06 Akaryakıta yapılan son zamlarla birlikte araba alırken sorulan "Dizel mi?" sorusu tarih olacak Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu 17:59 Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı 17:37 Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı
AK Partili eski vekil doğalgaz için 17:13 AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı 16:52 İş makineleri maketi koleksiyonu yapan emekli vatandaş: Herkese tavsiye etmem çünkü pahalı Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır hakkında konuştu: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım 16:17 Ümitcan Uygun, Aleyna Çakır hakkında konuştu: Onu küs olduğu ailesiyle ben barıştırdım
Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı 15:26 Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart 14:43 Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart

Son Dakika Haberleri
17:59 Otelden atılan milli takım futbolcuları kaldırımda uyudu
17:44 Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
17:37 Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı
17:36 Uluslar Ligi finalinde tartışma yaratan gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor
17:16 Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmi bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi
17:15 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
17:13 AK Partili eski vekil doğalgaz için "Mini mini zam gelmiştir" dedi, sosyal medyada 400 bine yakın tweet atıldı
17:10 6 ay kalacaklar! Çin, en uzun süreli insanlı uzay görevine çıkacak ekibini tanıttı
17:09 Abisi Mesut Özil'in doğum gününü sünnetlikle çekilmiş fotoğrafıyla kutladı
17:06 Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik
12 yaşındaki yeğenini kalbinden bıçaklayan amcadan savunma: Cinayeti ben işledim ama istismarı ben yapmadım 12 yaşındaki yeğenini kalbinden bıçaklayan amcadan savunma: Cinayeti ben işledim ama istismarı ben yapmadım         
18:09
Otelden atılan milli takım futbolcuları kaldırımda uyudu Otelden atılan milli takım futbolcuları kaldırımda uyudu         
17:59
Uluslar Ligi finalinde tartışma yaratan gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor Uluslar Ligi finalinde tartışma yaratan gol sonrası UEFA harekete geçti! Ofsayt kuralı değişiyor         
17:37
Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmi bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmi bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi         
17:17
Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik         
17:07
Kazdağları'nda yetişen kestaneler köylülerin gelir kapısı oldu! Günlük 250 lira kazanan var Kazdağları'nda yetişen kestaneler köylülerin gelir kapısı oldu! Günlük 250 lira kazanan var         
16:27
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı         
15:22
10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü         
14:34
Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı         
14:32
Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor         
14:08
6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor         
13:40
Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 30 ölü         
12:07
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 18:13:22. #1.13#
SON DAKİKA: Tacikistan, BDT ülkelerinden Afganistan kaynaklı tehditlerle mücadelede koordinasyon istedi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement