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ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNE 'AŞI ÇADIRI? - Son Dakika

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNE 'AŞI ÇADIRI?

06.10.2021 10:15

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Florya kampüsüne öğrencilerin koronavirüs aşısı olması için çadır kuruldu.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Florya kampüsüne öğrencilerin koronavirüs aşısı olması için çadır kuruldu. Derse gelen ve aşı olmamış öğrenciler, bilgi kontrollerinin ardından aşılandı.

Üniversitelerde 2021-2022 akademik yılının başlamasıyla birlikte, öğrenciler 1,5 yıl aranın ardından kampüs hayatına döndü. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, üniversiteye girebilmek için akademik ve idari personelin yanı sıra öğrencilere de en az 2 doz aşı ya da haftada iki kez PCR testi şartı getirilmişti. İstanbul Aydın Üniversitesi de, PCR testi yaptırmak istemeyen, aşılarının dozunu tamamlamamış veya hiç aşısı olmayan öğrenci ve personelleri için Florya kampüsüne aşı çadırı kurdu. Öğrenciler ve personeller tarafından ilgi gören çadırda en çok uluslararası öğrenciler yer aldı. Aşı olmak isteyenler, sağlık ekiplerinin yaptığı bilgi kontrollerinin ardından aşılandı.

MUTLULUĞUMUZUN DEVAM ETMESİ İÇİN KORUYUCU ÖNLEMLERİN ALINMASI LAZIM

Aşı çadırını ziyaret eden İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yadigar İzmirli, 1.5 yıl sonra öğrencilerle bir araya gelmekten ve kampus ortamında olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bu mutluluğun devam etmesi için koruyucu önlemlerin alınması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. İzmirli, 'Aksi takdirde tekrar bir kapanmaya doğru gitme riski ile karşı karşıya kalırız. Bu nedenle biz derse devam edecek öğrencilerimizin en az 2 doz aşı yaptırmış olmalarını, aşısız olanların da PCR testi yaptırdıktan sonra sınıfa girmelerini gerekli gören kararımızı aldık. Buna bağlı olarak PCR testi sürekli yaptırmak zor bir durum. Bundan sıkılan, bunalan öğrencilerimiz oldu. Onlar için de kolaylık olması için aşı çadırımızı kurduk' dedi.

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER DAHA ÇOK AŞI OLUYOR

Aşı olmak için çadırda sayıca daha fazla bulunan uluslararası öğrenciler hakkında da konuşan Prof. Dr. İzmirli, 'Daha çok uluslararası öğrencilerimizde sorun yaşıyoruz. Onların geldikleri ülkede hiç aşı olmamaları veya aşı olmuşlarsa da bunu belgeleyememeleri nedeniyle derse devam edememeleri gibi bir durum söz konusu. Bunun için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ve Sağlık Bakanlığı'nın iş birliği ile doğrudan doğruya burada aşı olmalarına imkan verildi. İnşallah toplumsal bağışıklığı hep birlikte kazanacağız ve bu güzel ortam bundan sonra da devam edecek' ifadelerini kullandı.

KAMU SAĞLIĞI SÖZ KONUSUYKEN BİREYSEL HAKLAR SÖZ KONUSU OLAMAZ

Çadırın ihtiyaç olduğu süre boyunca kampüste kalacağına değinen Prof. Dr. İzmirli, 'Bu çadır ihtiyaç olduğu süre boyunca burada kalacak. Aşılama sürecinde günlük aşı olma potansiyeline de bakarak devam edeceğiz. Kamu sağlığının söz konusu olduğu durumlarda bireysel haklar söz konusu olamaz. Bu her noktada böyledir. HES Kodu üzerinden aşı bilgilerinin, PCR sonuçlarının görüntülenmesine ilişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na yapılan başvuruyu kurul reddetti. Kamu sağlığı söz konusuysa kamu kurum ve kuruluşlarıyla bu belgeler paylaşılabilir denildi. Ben mahkemelerimizin de, kamu sağlığını önde gelen bir argüman olarak kabul edileceğini düşünüyorum' diye konuştu.

AŞILI VE AŞISIZ ÖĞRENCİLER AYRI KAPILARDAN GİRİYOR

Prof. Dr. İzmirli,?En geç 72 saatlik bir PCR sonucu getirildiği takdirde öğrencilerimiz derse girebiliyor. Öğrencilerimiz ve akademik personelimizle 30 bini aşan bir nüfusumuz var. Kapılarda aşılı olanların girebileceği ayrı kapılar, PCR testi ile gelecek öğrenciler için de ayrı kapılar var. Dolayısıyla fazla beklemeden, kampüse girişi sağlıyoruz? dedi.

HEM KENDİLERİ HEM DE AİLELERİ İÇİN AŞI OLMALILAR

Öğrencilerin hem kendilerinin hem de ailelerinin sağlığını korumak için aşı olmaları gerektiğini belirten Prof. Dr. İzmirli, 'Burada çok temas halinde oluyorlar. Taşıyıcı olarak ailelerine götürme riskleri var. Bu yüzden aşı olmaları son derece önemli, bu sıkıntıdan kurtulmaları için de önemli. Ben bütün gençleri aşı olmaya davet ediyorum' dedi.

PCR TESTİ YAPTIRMAK DAHA ZOR

Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Bölümü'nde 2'inci sınıf öğrencisi olan ve aşı olmak için çadıra gelen Zeynep Arslan, 'Ben aşı olmak için biraz bekledim. İnsanların tepkilerini merak ediyordum. Okulun içinde aşı yapılacağını bu sabah sosyal medyadan gördüm. Görünce de şaşırdım çünkü böyle bir uygulama beklemiyordum. Oldukça yararlı oldu çünkü şu anda randevu almak biraz sıkıntı oluşturabiliyor. Buraya gelmişken aşımı olayım dedim çünkü randevu almaya çalışıyordum. Burada ayağımıza kadar gelmişken 2'inci aşımı yaptırdım. PCR testi biraz zorluk yaratabiliyor. Bu sunulmuş olanak bizi çok rahatlattı' diye konuştu.

KISA SÜREDE BU İŞİ HALLETMİŞ OLDUM

Yine Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Bölümü'nde okuyan Üzeyir Arslan ise, 'İstanbul'da yaşıyoruz ve günlerimiz çok hızlı akıp gidiyor. Üniversitenin böyle bir hizmet sunuyor olması benim için çok yararlı oldu. Kısa zamanda bu işi de aradan çıkartmış oldum. Bunun için mutluyum. Ben koronavirüs geçirdiğim için biraz zaman geçmesini bekledim. Böyle bir fırsat da sunulunca kaçırmak istemedim' ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNE 'AŞI ÇADIRI?
ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNE 'AŞI ÇADIRI?
ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNE 'AŞI ÇADIRI?
ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNE 'AŞI ÇADIRI?

İstanbul Aydın Üniversitesi, COVIRAN Bereket, PCR Testi, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNE 'AŞI ÇADIRI? - Son Dakika


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