Ürdün Kralı II. Abdullah, Avusturya'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Ürdün Kralı II. Abdullah, Avrupa turu kapsamında geldiği Avusturya'da Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ve Başbakan Alexander Schallenberg ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Van der Bellen, II. Abdullah'ı askeri törenle karşıladı.

Van der Bellen, Twitter'den yaptığı açıklamada, Kral'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti belirterek, iki ülkenin birçok alanda ortak yaklaşıma sahip olduğunu kaydetti.

Van der Bellen, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel sorunlar ve iklim değişikliği ile mücadele gibi uluslararası konuları da görüşme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Daha sonra II. Abdullah, Başbakan Schallenberg ile bir araya geldi.

Her iki görüşme sonrasında ortak basın toplantısı yapılmazken, Kral II. Abdullah'ın Avusturya'dan sonra Polonya, Almanya ve Birleşik Krallık'ı ziyaret etmesi ve İskoçya'nın Glasgow kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı'na (COP26) katılması bekleniyor.