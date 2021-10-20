Yunus Emre Kültür Merkezi 22 Ekim'de sahnesini açıyor - Son Dakika

Koronavirüs salgını nedeniyle Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) gerçekleştirdiği konserlerine ara vermek zorunda kalan Odunpazarı Belediyesi, konser programlarına yeniden başlıyor. Pandemi nedeniyle konserlerini online ortamda düzenleyen YKSM, 22 Ekim Cuma Günü gerçekleşecek olan konser ve dans gösterileri ile uzun bir aradan sonra ilk kez seyircisiyle buluşacak. YKSM müzisyenlerinin yer alacağı konserde, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği ve Çocuk Korosu'ndan seçmeler olacak. Halk oyunları ve modern dans gösterilerinin de yapılacağı etkinlik, saat 20.00'de başlayacak.

Etkinliğe katılmak isteyenler davetiyelerini Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nden temin edebilir. Davetiyelerin sınırlı sayıda olacağı etkinlikte, İçişleri Bakanlığı'nın Koronavirüs önlemleri için yayınladığı genelgeye uygun olarak aşı ve PCR test kuralları geçerli olacak.