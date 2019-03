Hak-İş Genel Başkanı Arslan: "Huzur Ortamının Devam Etmesini İstiyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan , "Bu huzur ortamının devam etmesini istiyoruz. İçeride ve dışarıda bunu engellemek isteyenler, sabote etmek isteyenler, bundan rahatsız olanlar olabilir ama biz asla bu huzur ortamının bozulmasına izin vermemeliyiz." dedi.Arslan, Hizmet-İş Sendikasının Şerefiye Mahallesi'ndeki yeni hizmet binasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye 'nin her bölgesinde var olup sendikal örgütlülüğü kurmaya çalıştıklarını söyledi.Hak-İş olarak bölgenin zor dönemlerinde de burada bulunduklarını belirten Arslan, şunları dile getirdi:"Pek çok kişinin gelmediği, gelemediği dönemlerde biz bölgedeydik. Biz hiçbir zaman bu bölgeden umudumuzu, gönlümüzü, kalbimizi, elimizi çekmedik, bundan sonra da çekmeyeceğiz. Zor günleri geçirdiğimiz zamanları unutmadık. Burada üyelerimizin tehdit, baskı ve iradelerine rağmen nasıl sendikalarımızdan koparıldığı günleri unutmadık.Bugün bölgemizdeki barış ve huzur ortamının bizim için, ülkemiz için ve bu bölgenin insanı için ne kadar ehemmiyetli olduğunu görüyoruz.""Burada huzurun sağlanması son derece önemli"Burada normalleşen Van 'ı gördüklerini, bunun da arzuladıkları ve özledikleri bir durum olduğunu dile getiren Arslan, "Burada huzurun sağlanmış olması son derece önemli. Bu huzur ortamının devam etmesini istiyoruz. İçeride ve dışarıda bunu engellemek isteyenler, sabote etmek isteyenler, bundan rahatsız olanlar olabilir ama biz asla bu huzur ortamının bozulmasına izin vermemeliyiz." ifadelerini kullandı.Yerel seçimlerin önemine de değinen Arslan, şöyle konuştu:"Bu seçimlerde bu anlayış, bu barış ve huzur ortamı, bu ülkenin bir parçası olarak bu şehrin geleceğe hazırlanması gerekiyor. Geçtiğimiz 2 yıl içinde yapılanlar, ortaya konulan büyük başarıyı gelecek için önemli bir haberci olarak görüyoruz. Bu anlayış ve bakış açısının devam etmesi için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor.Milletin iradesi ve kararı, hepimizin kararıdır. Bu yüzden milletimizin bu kararı hem sandığı olumlu yönde etkileyecek hem de bölgenin makus talihini yenecek yeni bir adım olacağına inanıyoruz."Hak-İş Genel Başkanı Arslan, hükümetin ve devletin her konuda gereken çabayı gösterdiğini söyledi.Kendilerine düşenin sivil, demokratik, özgür bir seçimde millet iradesinin sandığa olduğunca yansıması olduğunu ifade eden Arslan, "Bütün engelleme ve propagandalara rağmen hepimizin 31 Mart'ta sandığa gitmesi gerekiyor. Kayıtsız ve şartsız milletin yegane temsilinin belirlendiği sandığın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu şehrin geleceği için atacağımız her olumlu adım gelecekte bizim için çok daha güzelliklerin olmasını sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez de kenttin ciddi bir potansiyeli ve sanayi altyapısının olduğunu söyledi.Sorunları çözüme kavuşmuş, özlenen Van'ı tekrar ortaya çıkarmak gerektiğini vurgulayan Bilmez, şunları dile getirdi:"Bizim kentimizde istihdam imkanlarını artırmaktan başka hiçbir çaremiz yok. Kentimizin ciddi anlamda potansiyeli var ama gelin görün ki bölgemizin güvenlik nedeniyle iş adamları için hala soru işaretleri var. Bugün organize sanayi bölgesi hiç yatırım yapmasa bile tam kapasite çalıştığı takdirde 2 bin 500 insanımıza iş imkanı sağlanmış olacak. Özellikle açılım döneminde, çatışmanın olmadığı zamanda bu bölgemizdeki iş adamlarının büyük bir kısmı bölgeden kaçmak zorunda kaldı çünkü bunlardan haraçlar alındı, baskılar yapıldı.Kentimize sahip çıkmamız lazım. Bölgenin terörle anılması bölgenin geleceğine ipotek koymaktadır. Emekçi insanlar olarak bu kente sahip çıkmanız lazım. Ailenizin ve çocuklarınızın geleceği için bu kente sahip çıkmamız lazım." AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da sendikaların demokrasinin en büyük dayanağı olduğunu belirterek, kenti ayakta tutmak için büyük mücadele veren kuruluşları yürekten kutladığını kaydetti.Hizmet-İş Sendikası Van Şube Başkanı Abdullah Efeoğlu da yeni şube binasının açılışında kendilerini yalnız bırakmayan davetlilere teşekkür etti.