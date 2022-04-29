Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

29.04.2022 17:20
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Kavaklı köyü bölgesinde icra edilen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Kavaklı köyü bölgesinde icra edilen operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerin PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Eren-Abluka-2 Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon çerçevesinde 28 Nisan 2022 günü merkez Kavaklı/Çobandağı bölgesinde icra edilen operasyonda, JÖH ve Jandarma Komando Birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada 2 bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ

YORUMLAR
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Hakkari, Terör, İcra, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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