İneği telef olan kadına buzağılı inek hediye edildi (2) - Son Dakika
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İneği telef olan kadına buzağılı inek hediye edildi (2)

18.05.2022 14:26

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meraya saldığı ineği zehirlenerek telef olan kadına, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin talimatıyla buzağılı inek hediye edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meraya saldığı ineği zehirlenerek telef olan kadına, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin talimatıyla buzağılı inek hediye edildi.

Aksu köyünde ineği telef olan 56 yaşındaki Nesibe Durna'ya, Valilik tarafından buzağılı inek alındı. Yüksekova Kaymakamlığı, İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri görevlilerince köye götürülen inek ile buzağı, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık tarafından Durna'ya teslim edildi.

Bakan Kirişci'nin selamlarını Durna'ya ileten Akbıyık, gazetecilere, kent genelinde tarım ve hayvancılığın gelişmesi için çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Yüksekova'nın tarım ve hayvancılık için uygun bir yer olduğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Çiftçilere 500 koyun, 100 manda ile Şemdinli ve Derecik ilçelerinde arı veriyoruz. Her yıl tarım ve hayvancılığın gelişmesi için birçok proje hayata geçiriyoruz. Her ilçenin potansiyeline göre proje hazırlıyoruz. Hedefimiz Yüksekova'da mandacılığı geliştirmek. Şemdinli'de arıcılığı destekliyoruz. Bine yakın arılı kovan vereceğiz. Derecik'te seracılığı destekliyoruz. 30 sera kurduk. Çukurca'da sera, küçükbaş hayvan desteği veriyoruz. Soğuk hava depoları yapıyoruz. Zap markasını geliştirdik. 3 yıl sonra bambaşka bir Yüksekova olacak. Organize sanayi bölgesiyle burada birçok fabrika kurulacak."

Durna da inek desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İneğimi bir süre önce meraya saldım. Sonradan ineğin zehirlendiğini ve telef olduğunu fark ettik. Çok üzüldüm. Bu destekten dolayı çok memnun oldum. Vali ve Kaymakamımız buzağılı inek getirdi. Allah emeği geçen herkesten razı olsun. Devletimden çok razıyım. O inek geçim kaynağımdı." dedi.

İbrahim Akdoğan ise annesinin çok sevdiği ineğini kaybettiğinde üzüldüğünü dile getirdi.

Ziyarete, Vali Yardımcısı Mustafa Berat Kasımoğlu, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Tarım ve Orman Müdürü Cemal Özkan ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Emin Yiğit, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Aslan ve belediye başkan yardımcıları da katıldı.

İneği telef olan kadına buzağılı inek hediye edildi (2)
İneği telef olan kadına buzağılı inek hediye edildi (2)
İneği telef olan kadına buzağılı inek hediye edildi (2)
İneği telef olan kadına buzağılı inek hediye edildi (2)

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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