Hakkari Üniversitesinin paydaşı olduğu "Görüntüleme Cihazı Projesi" kabul edildi - Son Dakika

Hakkari Üniversitesinin paydaşı olduğu "Görüntüleme Cihazı Projesi" kabul edildi
18.10.2020 15:55
Bilkent, Ankara ve Hakkari Üniversitesinin (HÜ) iş birliğiyle hazırlanan "Optoakustik Görüntüleme ile Sentinel Lenf Nodu Metastazlarının Teşhisi" projesinin TÜBİTAK tarafından kabul edildiği bildirildi.
Bilkent, Ankara ve Hakkari Üniversitesinin (HÜ) iş birliğiyle hazırlanan "Optoakustik Görüntüleme ile Sentinel Lenf Nodu Metastazlarının Teşhisi" projesinin TÜBİTAK tarafından kabul edildiği bildirildi.
Hakkari Üniversitesinden yapılan açıklamada, 1003 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ile TÜBİTAK tarafından desteklenen projenin söz konusu üniversitelerin iş birliğiyle yürütüleceği belirtildi.
Ana yürütücülüğünü Bilkent Üniversitesi'nin yapacağı projede Hakkari Üniversitesi adına Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Fikret Yıldız'ın görev alacağı kaydedildi.
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