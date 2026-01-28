Halep'e Çöp Kamyonu ve Konteyner Desteği

Gaziantep'in Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Halep'e 5 çöp kamyonu ve 750 çöp konteyneri göndereceklerini bildirdi.

Tahmazoğlu, gazetecilere, beraberindeki heyetle dün Halep Valiliğini, daha sonra Halep Kalesi'ni ziyaret ettiklerini söyleyerek, burada Halep'in yeniden imarı ve kalkınma sürecinin ele alındığını belirtti.

Halep ile Şahinbey ve Gaziantep arasında tarihi ve kültürel bağların olduğunu vurgulayan Tahmazoğlu, şunları kaydetti:

"Bundan 1,5 ay önce Halep Valimiz, Şahinbey Belediyemizi ziyaret ettiler. Bizlerden destek istediler. Biz de heyetimizle burayı ziyaret ettik. Burada yapabileceğimiz çalışmalar hakkında istişarelerde bulunduk. Özellikle teknik destek konusunda, fikir projeleri konusunda, buradaki parklar ve temizlik konusunda bizlerden destek istediler. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak burada şimdi bir parkın inşasına başladık. Şu anda hazırlıklarımızı yaptık. Çok yakın bir zamanda Halep halkının hizmetine sunacağız. Ayrıca 5 çöp kamyonu ve 750 çöp konteyneriyle buraya destek veriyoruz."