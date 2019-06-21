Son Dakika Haberleri: Halep'te 5 bin öğrenci lise sınavına girdi
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Halep'te 5 bin öğrenci lise sınavına girdi

1 saat önce

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde 5 bin lise öğrencisi lise sınavına girdiği belirtildi.

Halep'te 5 bin öğrenci lise sınavına girdi, System.String[]
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde, Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde 5 bin lise öğrencisi lise sınavına girdiği belirtildi.

Türkiye, Suriye'nin Halep kenti doğusundaki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki öğrencilerin eğitiminin devamı için desteğini sürdürüyor. Bölgede yaşayan lise öğrencileri, lise eğitimlerini başarılı bir şekilde tamamlayarak mezun olmak için sınava girdi. Milli Eğitim Bakanlığı kontrolünde yapılan sınava 5 bin lise öğrencisi katıldı.

Lise Sınavlar Başkanı Muhammed Elyusuf, "Milli Eğitim Bakanlığı kontrolü altında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesi genelinde 5 bin lise öğrencisi sınava girdi. Azez kentinde sadece bin 639 öğrencinin sınava girmesini sağladık "ifadelerini kullandı. - HALEP
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:09 Kaynak: İHA
Fırat, Güncel
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