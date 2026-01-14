Halep'te Siviller Eve Dönüyor - Son Dakika
Halep'te Siviller Eve Dönüyor

14.01.2026 12:03
BM, Halep'te çatışmalar sonrası yerinden edilen sivillerin geri döndüğünü ve hizmetlerin yeniden sağlandığını bildirdi.

(ANKARA) - Birleşmiş Milletler (BM), Halep'in Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde çatışmalar nedeniyle yerinden edilen binlerce sivilin evlerine geri döndüğünü, bölgede temel hizmetlerin kademeli olarak yeniden sağlanmaya başladığını bildirdi.

Suriye Devlet Haber Ajansı SANA'nın bildirdiğine göre, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından yapılan açıklamada, Suriye Arap Ordusu ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaşanan çatışmaların ardından söz konusu mahallelere dönüşlerin başladığı belirtildi. Açıklamada, "güvenlik koşullarının iyileşmesiyle birlikte kamu hizmetlerinde de aşamalı bir toparlanma gözlendiği" ifade edildi.

"BM Haberler" sitesinde yayımlanan değerlendirmede, "patlamamış mühimmat temizleme çalışmalarının sürmesi nedeniyle Eşrefiye ve Şeyh Maksud'a erişimin hala kısmen sınırlı olduğu, ancak durumun kademeli olarak iyileştiği" kaydedildi. Babiri Su İstasyonu'nun yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte su temininin sağlandığı, diğer altyapı hizmetlerinin de aşamalı olarak devreye alındığı aktarıldı.

OCHA, "BM ve sahadaki insani yardım ortaklarının barınma, sağlık, beslenme ve gıda desteği başta olmak üzere yardımlarını sürdürdüğünü, ihtiyaçlara göre müdahale kapasitesinin artırılmasına hazır olduklarını" vurguladı.

Halep Valisi Azam El-Garib de yaptığı açıklamada, "sivillerin güvenliği ve istikrarın tesisine yönelik plan kapsamında Eşrefiye ve Şeyh Maksud mahallelerinde güvenli yaşamın yeniden başladığını"duyurdu. El-Garib, "mühendislik ekiplerinin SDG unsurlarının geride bıraktığı mayın ve patlayıcıları temizlemeyi sürdürdüğünü, teknik ekiplerin ise yol açma ile su ve elektrik hizmetlerinin yeniden sağlanması için çalışmalar yürüttüğünü" belirtti.

Suriye Arap Ordusu, SDG'nin sivillere yönelik saldırılarına karşılık olarak Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde askeri operasyon başlatmış, sivillerin tahliyesi için iki insani koridor açmıştı. Yetkililer, bu koridorlar aracılığıyla on binlerce sivilin bölgeden ayrıldığını açıklamıştı.

Halep'teki yerel kurumların, yerinden edilen sivilleri karşılayarak barınma ve temel ihtiyaçlarını karşıladığı, geçtiğimiz cumartesi günü itibarıyla mahallelerdeki arama-tarama faaliyetlerinin tamamlandığı ve SDG unsurlarının Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgelere çekildiğinin duyurulduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA

