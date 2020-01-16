Haliliye'den hizmet atağı - Son Dakika
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Haliliye'den hizmet atağı

6 saat önce

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede planlanan projelerin hayata geçmesi için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'dan destek istedi.

Haliliye'den hizmet atağı, System.String[]

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede planlanan projelerin hayata geçmesi için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'dan destek istedi.


Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, ilçede başlattığı hizmet atağını sürdürüyor. İlçede genelinde yapılan çalışmaların yanı sıra ilklerin ve yenliklerin kapısını aralayacak projelerin de görüşmelerini sürdüren Canpolat, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile bir araya geldi. ilçede yapılacak olan Ata Sporları Yaşam Merkezi ve Tek Tek Dağları Gençlik Kampı projelerini anlatarak projeler kısa ve uzun dönem kazanımları hakkında bilgi veren Canpolat Bakan Kasapoğlundan destek sözü aldı.


Önemli projeleri Haliliyelilerin hizmetine sunmaya hazırlanan Canpolat Ankara'da kırsaldaki gençleri de unutmadı. Gençlerin rahat bir şekilde top koşturabileceği 5 adet halı sahanın da yapılacağını da bildirdi. - ŞANLIURFA

Mehmet Kasapoğlu, Mehmet Canpolat, Haliliye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:16 Kaynak: İHA
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