Son Dakika Haberleri: Halk otobüsü şoförü nefes alamayan bebeği hastaneye ulaştırdı
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Halk otobüsü şoförü nefes alamayan bebeği hastaneye ulaştırdı

6 saat önce

Erzincan'da özel halk otobüsü şoförü, annesinin kucağında otobüse binen bebeğin nefes alamadığını fark edince hastaneye yetiştirerek, hayatını kurtardı.

Halk otobüsü şoförü nefes alamayan bebeği hastaneye ulaştırdı, System.String[]

Erzincan'da özel halk otobüsü şoförü, annesinin kucağında otobüse binen bebeğin nefes alamadığını fark edince hastaneye yetiştirerek, hayatını kurtardı.


Yunus Emre- Mimar Sinan hattında yolcu taşıyan özel halk otobüsü şoförü Ayhan Sezgin (53), 26 Kasım günü durakta otobüse binen annenin kucağındaki çocuğun öksürdüğünü ve nefes alamaz durumda olduğunu fark etti. Otobüsteki diğer kadınlardan anneye yardım isteyerek bebeğin başını aşağı doğru eğmelerini isteyen Sezgin, otobüsü Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine ulaştırdı.


Acil Serviste yapılan müdahale ile bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaşanan olay ise, halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - ERZİNCAN

Mimar Sinan, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 01:28 Kaynak: İHA
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