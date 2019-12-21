"Halkımızın Gülen Yüzü Semahlar" etkinliği Üsküdar'da gerçekleştirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Halkımızın Gülen Yüzü Semahlar' etkinliği Üsküdar'da gerçekleştirildi - Son Dakika

"Halkımızın Gülen Yüzü Semahlar" etkinliği Üsküdar'da gerçekleştirildi

6 saat önce

"Halkımızın Gülen Yüzü Semahlar" etkinliği, Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) ve Karacaahmet Sultan Kültürünü Tanıtma Dayanışma ve Türbesini Onarma Derneği iş birliğiyle Üsküdar'da geçekleştirildi.

"Halkımızın Gülen Yüzü Semahlar" etkinliği, Elazığ Dernekler Federasyonu (ELFED) ve Karacaahmet Sultan Kültürünü Tanıtma Dayanışma ve Türbesini Onarma Derneği iş birliğiyle Üsküdar'da geçekleştirildi.

Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki etkinlik öncesi konuşan ELFED Başkanı Faik İçmeli, federasyonun faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Bütün projelerde sosyal ve kültürel etkinliklerde, ülkenin, milletin hassasiyetlerini özellikle göz önünde bulundurduklarını anlatan İçmeli, "Bu anlayışla birlik, beraberliğe vurgu yapmak adına Alevi-Bektaşi inancının temelini oluşturan hoşgörü felsefesinden ilham alarak, bu gösteriyi hazırladık." dedi.

İçmeli, ayrımcılığa izin vermeyeceklerini dile getirerek, "Kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara fırsat vermeyeceğiz. Hacı Bektaş-ı Veli de bizim, Mevlana Celaleddin Rumi de bizimdir." diye konuştu.

Karacaahmet Sultan Kültürünü Tanıtma Dayanışma ve Türbesini Onarma Derneği Başkanı Muharrem Ercan Dede de "İyi ki bu etkinliği yapmışız. Toplumun böyle bir şeye ihtiyacı vardı. Bu birlik beraberliği görünce daha da mutlu oldum. Bu toprak bu vatan bizim. Alevi, Kürt, Türk bütün insanlar bizim, ayrımız yok." ifadelerini kullandı.

Etkinlik, semah gösterisinin ardından sona erdi.

Karacaahmet, Üsküdar, İçmeli, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 11:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP Elazığ Merkez İlçe Başkanlığı'nda yumruklu kavga
Bakkal borçlarını ödüyor, kapı altından bin TL bırakıyor! Robin Hood bu kez Üsküdar'daydı İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu

Son Dakika Haberleri
05:54 Başkentte gecekondu yangını: 1 yaralı - Son Dakika
05:50 Park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
05:36 İstanbul'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika
05:34 İDO'nun bazı seferleri iptal edildi - Son Dakika
05:29 Lüks otomobil hafriyat kamyonuna çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
00:18 İstanbul'da lodos etkili olmaya başladı; deniz seferlerinde iptaller var - Son Dakika
23:59 Tartıştığı eniştesini öldürdü, kendisini de başından vurdu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 05:59:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Halkımızın Gülen Yüzü Semahlar" etkinliği Üsküdar'da gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]