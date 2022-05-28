Gazze'de fanatik Yahudilerin Doğu Kudüs'teki "bayrak yürüyüşü" protesto edildi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, Doğu Kudüs'te bir grup fanatik Yahudi yerleşimci tarafından yarın yapılacak "bayrak yürüyüşü" protesto edildi.

Hamas'ın çağrısıyla Gazze'de düzenlenen eyleme katılan Filistinliler, işgal altındaki Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin direnişine destek sloganları attı.

Gösteriye katılan Gazze İslam Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Gassan Veşşah, "bayrak yürüyüşü" sırasında Mescid-i Aksa'nın zarar görmemesi konusunda uyardı.

Veşşah, "Mescid-i Aksa'ya karşı yapılacak saldırı, İsrail işgaline ve ABD çıkarlarına karşı tehlikeli sonuçları olacak bir savaşa yol açar." dedi.

İsrail'in Mescid-i Aksa'yı zaman ve mekan açısından "bölmeye çalıştığına" dikkati çeken Veşşah, Filistin halkını "harekete geçmeye ve Mescid-i Aksa'ya giderek Yahudileştirme planını engellemeye" davet etti.

Veşşah, Birleşmiş Milletler ve uluslararası kuruluşlara "İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini önleme" çağrısında bulundu.

Doğu Kudüs'te aşırı sağcı grupların provokatif "bayrak yürüyüşü"

Aşırı sağcı fanatik Yahudi yerleşimciler, 1967'de İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal etmesi dolayısıyla her yıl mayıs ayında provokatif "bayrak yürüyüşü" düzenliyor.

İsrail yönetiminin, bayrak yürüyüşünün Doğu Kudüs güzergahına girmesine izin vermesinin ülke genelinde gerginliği tırmandırmasından endişe ediliyor.

Geçen yılki provokatif yürüyüşte Yahudi yerleşimciler "Araplara ölüm" sloganları atmış, İsrail polisi de bölgedeki Filistinlilere güç kullanarak müdahale etmiş ve onlarca kişiyi yaralamıştı.

Yürüyüş, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketler ve Kudüs'te çalan sirenlerle yarıda kesilmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs 2021'de başlattığı ve 21 Mayıs'ta sona eren saldırılarında 250'den fazla Filistinli hayatını kaybetmiş, binlerce Filistinli de yaralanmıştı.