"Hanım Sultanlar" sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı - Son Dakika
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"Hanım Sultanlar" sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı

16.05.2022 05:13
"Hanım Sultanlar" sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı

NEW Osmanlı Saray hayatını ve kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda üstlendikleri rolleri anlatan "Hanım Sultanlar" sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta açıldı.

NEW Osmanlı Saray hayatını ve kadınların sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda üstlendikleri rolleri anlatan "Hanım Sultanlar" sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta açıldı.

"Hanım Sultanlar" sergisi Türkevi'nde New York Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Üsküdar Hanım Sultanlar Müzesi'nde sergilenen ve Hanım Sultanların tarihsel karakterlerine uygun modellerle oluşturulan eserlerden bazıları Türkevi'nde sanat severlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, "Burada, tarihi değerlerimizi, kültürümüzü yansıtan bir çalışmayla beraberiz." dedi.

Osmanlıda padişah eşlerinin, kızlarının, annelerinin ve kız kardeşlerinin sadece aile hayatında değil sosyal, kültürel ve sanatsal hayatta da var olup önemli roller üstlendiklerini anlatan Türkmen, "Hanım Sultanlar sergimizdeki eserlerin her biri bir taraftan bilimsel, diğer taraftan sanatsal ve estetik iş birliğinin sonucudur." diye konuştu.

Hanım Sultanların üzerindeki giysilerin ise o döneme özgü çizgi ve motiflerle kitre bebek yöntemiyle yapıldığını söyleyen Türkmen, bu çalışmanın bir ilk olduğunu ve bunun Türkiye'de de dünyada da örneğinin bulunmadığını ifade etti.

Açılışa katılan Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ise Türkevi'nde bu özel sergiye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını ve serginin Amerika'dan sonra Avrupa'da Paris'te Asya'da Japonya'da ve Orta Doğu'da Doha'da açılacağını söyledi.

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New York, Osmanlı, Türkevi, Saray, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Hanım Sultanlar' sergisi yurt dışında ilk kez New York'ta Türkevi'nde açıldı - Son Dakika


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