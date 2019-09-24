Harran Üniversitesi 2019-2020 akademik yıl açılış töreni

Harran Üniversitesi (HRÜ) 2019-2020 akademik yıl açılış töreni, Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde gerçekleştirildi.

Dünyanın ilk İslam üniversitesi kalıntılarının bulunduğu tarihi ilçede HRÜ tarafından kaymakamlık ve belediyenin de desteğiyle ilk kez akademik yıl açılış töreni düzenlendi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, açılışta yaptığı konuşmada, yeni akademik yılın tüm akademisyen ve öğrencilere başarı getirmesini temenni etti.

Üniversitenin akademik yıl açılışını Harran'da yapılıyor olmasından büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Erin, "Milattan sonraki yüzyıllardaki gelişim ile birlikte bir taraftan İslam medeniyetlerine katkı sunan Harran öbür taraftan da batıya intikal edilen eserler ve oraya aktarılan kaynaklar ve kitaplarla aslında batı medeniyetine batı biliminin temelini oluşturdu Harran. Dolayısıyla hem İslam medeniyetinin gelişmesine katkı sunan bu şehir aynı zamanda bugün batı medeniyetinin bilim, ilim ve teknolojinin de merkezini oluşturuyor." diye konuştu.

HRÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sabri Çelik de geçen yıl 4 bin civarında öğrencinin mezun olduğu üniversiteye bu yıl da yaklaşık 5 bin öğrenci aldıklarını söyledi.

Değişen ve gelişen akademik çalışmaların iyi takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, öğrencilere hayat boyu rol model olmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Üniversite olarak hedeflerinden bahseden Çelik, Türkiye'nin yeniliklere açık bilim insanlarına ve girişimcilere ihtiyacı olduğunu anlattı.

Yüksek Öğretim Kurumu Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sezer Şener Komşuoğlu da kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YÖK olarak Türkiye'de milyonlarca öğrenciye üniversite eğitimi verdiklerini anlatan Komşuoğlu, akademisyen ve öğrencilerin değişim ve gelişimlere açık olması gerektiğini ifade etti.

Açılışa, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Harran Kaymakamı Ömer Faruk Çelik, Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akif Altay ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci de katıldı.