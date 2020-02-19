Harranlı öğrenciler Avusturya'da staj yapıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Harranlı öğrenciler Avusturya'da staj yapıyor - Son Dakika

Harranlı öğrenciler Avusturya'da staj yapıyor

6 saat önce

Harran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Avusturya'da staj yapıyor.

Harranlı öğrenciler Avusturya'da staj yapıyor, System.String[]

Harran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Avusturya'da staj yapıyor.

Okulda eğitim gören 7 kız öğrenci, Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus-Mesleki Eğitim Akreditasyon Belgesi ile Öğrenci ve Personel Hareketliliği Faaliyeti kapsamında Avusturya'nın Viyana kentine gitti.

Burada 15 gün kalacak öğrenciler, İngilizce öğretmeni Hatice Ateş gözetiminde, işletme ve meslek okullarında mesleki uygulama ve staj faaliyeti gerçekleştirecek.

Okulun Müdürü Bekir Arslan, öğrencilerin yurt dışında yeni deneyimler kazanacaklarını söyledi.

Öğrencilerin aldıkları deneyimlerini eğitimle birleştireceklerini ifade eden Arslan, öğrencilere başarılar diledi.

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Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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