Son Dakika Haberleri: Hasan Çelebi'yi Anlatan Belgeselin İlk Gösterimi Yarın Yapılacak

Hasan Çelebi'yi Anlatan Belgeselin İlk Gösterimi Yarın Yapılacak

16 dakika önce

Hattat Hasan Çelebi'yi anlatan "Hattın İzinde Bir Ömür" belgeselinin özel gösterimi yarın Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Hasan Çelebi'yi Anlatan Belgeselin İlk Gösterimi Yarın Yapılacak, System.String[]
Hattat Hasan Çelebi'yi anlatan "Hattın İzinde Bir Ömür" belgeselinin özel gösterimi yarın Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

4. Uluslararası Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri kapsamında yapılacak özel gösterime, etkinliğin şeref konuğu Çelebi de katılacak.

Hüsn-i hat sanatını yaşatarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla ömrünü harcayan sanatçıyı ele alan belgesel, Arapça altyazılı olarak yayınlanacak.

Reisü'l-Hattatin Hasan Çelebi'yi anlatan bölümde, sanatçının çocukluk yıllarından başlayarak hüsn-i hat sanatıyla geçen ömrü, kendisinin, yakınlarının ve talebelerinin dilinden ele alınıyor.

"Hattın İzinde Bir Ömür" belgeseli, 1930'lu yıllardan 1960'lı yıllara kadar neredeyse unutulmaya terk edilmiş olan hüsn-i hat sanatının son birkaç temsilcisi ve bu temsilcilere büyük fedakarlıklarla yıllarca talebelik eden bir sanatkarın yolculuğuna tanıklık etmeyi amaçlıyor.

Yakın zamanda izleyiciyle buluşacak 13 bölümlük yapım, başta Hasan Çelebi olmak üzere pek çok hattatın dilinden hüsn-i hat sanatının önemi, tarihi, tarzları ve günümüzdeki halini işliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 11:38 Kaynak: AA

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