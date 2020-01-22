Haşdi Şabi, ABD saldırısında ölen komutanının yerine yeni isim belirlediği iddiasını yalanladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haşdi Şabi, ABD saldırısında ölen komutanının yerine yeni isim belirlediği iddiasını yalanladı - Son Dakika

Haşdi Şabi, ABD saldırısında ölen komutanının yerine yeni isim belirlediği iddiasını yalanladı

6 saat önce

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi, ABD'nin öldürdüğü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in yerine, Ebu Ali el-Basri'nin seçildiği haberinin doğru olmadığını duyurdu.

Haşdi Şabi, ABD saldırısında ölen komutanının yerine yeni isim belirlediği iddiasını yalanladı, System.String[]

Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi, ABD'nin öldürdüğü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in yerine, Ebu Ali el-Basri'nin seçildiği haberinin doğru olmadığını duyurdu.

Haşdi Şabi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Mühendis'in yerine başka birinin seçildiği haberinin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Yerel basında, Haşdi Şabi içindeki en güçlü gruplardan Bedir Tugayları'nın eski komutanlarından Basri'nin, Mühendis'in yerine seçildiği öne sürülmüştü.

Mühendis, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ile, 3 Ocak'ta düzenlenen ABD saldırısında öldürülmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Haşdi Şabi, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD'den Türkiye'ye skandal çağrı: Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri durdurun
Vahşice öldürülen Büşra'nın katili hakkında yeni detay! Babası da annesini pompalı tüfekle öldürmüş İran'da bir Devrim Muhafızı komutanına daha suikasta uğradı Depremin merkez üssü Akhisar'dan ilk görüntüler geldi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2020 22:59:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Haşdi Şabi, ABD saldırısında ölen komutanının yerine yeni isim belirlediği iddiasını yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]