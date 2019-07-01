Hastane otoparkında otomobil yangını
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AYDIN'da Nazilli ilçesinde, Nazilli Devlet Hastanesi'nin otoparkında park halinde duran bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 07:55 Kaynak: DHA
AYDIN'da Nazilli ilçesinde, Nazilli Devlet Hastanesi'nin otoparkında park halinde duran bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, bugün saat 13.30 sıralarında Nazilli Devlet Hastanesi otoparkında meydana geldi. Sultanhisar ilçesinin kırsal Atça Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kıraç, bugün annesini ameliyat ettirmek için Nazilli Devlet Hastanesi'ne geldi. Kıraç, otomobilini park ettiği sırada aracın motor kısmında bir anda alevler yükselmeye başladı. Otomobildekileri dışarıya çıkaran Kıraç, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen itafiye ekipleri otomobildeki yangına müdahalede bulundu. Yapılan çalışmalar sonucunda, kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi araştırılırken, otomobil çekici yardımı ile hastane bahçesinden çıkarıldı.
- Aydın
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