Son Dakika Haberleri: Hastanede Çıkan Yangın Vatandaşları Korkuttu

Hastanede Çıkan Yangın Vatandaşları Korkuttu

1 saat önce

Ege Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın sebebiyle hasta çocuklar ve aileleri büyük panik yaşadı.

Hastanede Çıkan Yangın Vatandaşları Korkuttu, System.String[]
Ege Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangın sebebiyle hasta çocuklar ve aileleri büyük panik yaşadı.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi arkasında bulunan diyaliz merkezinde bilinmeyen bir sebeple çıktı. Diyaliz merkezinde çıkan yangın sebebiyle dumanlar kısa sürede binayı kaplarken, hemen itfaiye ekiplerine haber verilirdi. Hastanede bulunan çocuklar ve aileleri tedbir amaçlı dışarıya çıkarılırken, yangının kontrol altına alınmasının ardından hastane çalışanları ve hasta yakınları da rahat bir nefes aldı.

Çocuğunun rahatsızlığı sebebiyle hastaneye geldiklerini belirten Sedat Yeşil isimli vatandaş, yangın sebebiyle çok korktuklarını söyledi. Yeşil, "Çocuğumuzun rahatsızlığı sebebiyle Ege Üniversitesi Hastanesine geldik. Yangının çıktığını söylediklerinde çok korktuk. Tüm aileler çocuklarını alıp dışarıya çıktı" ifadelerini kullandı.

Bir haftada ikinci yangın

Ege Üniversitesi Hastanesine çıkan yangın, akıllara geçtiğimiz cuma günü İzmir'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çıkan yangını getirdi. Orada da diyaliz merkezinde çıkan yangın sebebiyle hastalar ve yakınları kısa sürede tahliye edilmiş, itfaiye ekiplerinin zamanda müdahalesiyle yangında herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı. Ege Üniversitesi Hastanesinde çıkan yangında da herhangi bir can kaybının yaşanmaması en büyük teselli oldu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:43 Kaynak: İHA

İtfaiye, Ege Üniversitesi, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Depremde Enkaza Dönen Evde Yangın Çıktı, Aile Sinir Krizleri Geçirdi Ankara'da Belediye Otobüsünde Taciz İddiasına Gözaltı Polis, Ambulansa Yol Vermeyen Sürücüye Anında Müdahale Etti Yardım Amacıyla Zorla Girdiği Evde, Evli Kadına Tecavüz Etmek İstedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 02:11:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hastanede Çıkan Yangın Vatandaşları Korkuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]