Hasyurt Tarım Fuarı, kaldığı yerden devam edecek - Son Dakika

Finike'nin Hasyurt Mahallesi'nde en son 2015'te 24'üncüsü düzenlenen Hasyurt Tarım Fuarı'nın, 2021'de kaldığı yerden devam edeceği bildirildi.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır'ın ev sahipliğinde bir araya gelen Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Hüdavendigar Günay, ve fuarcılık firması yetkilileri, 25. Hasyurt Tarım Fuarı'nı 2021 yılının Mart ayında tekrar düzenleme kararı aldı.

Murat Hüdavendigar Günay, yaklaşık 30 yıl önce kısıtlı imkanlarla başlatılan ve 2015 yılına kadar 24 yıl aralıksız sürdürülen Hasyurt Tarım Fuarı'nın bölge tarımına büyük katkısı olduğunu söyledi.

2015 yılından sonra organizasyondaki eksiklikler, ekonomik sıkıntılar gibi bazı sorunlar nedeniyle fuara ara verildiğini hatırlatan Günay, şunları kaydetti:

"Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız ile istişare ederek, Finike Belediye Başkanımızın desteğiyle 25. Hasyurt Tarım Fuarı'nı 2021 yılı Mart ayında tekrar düzenleme kararı aldı. Amacımız geçmişteki tecrübe ve günümüzdeki teknolojik gelişmeleri bir araya getirerek fuarın bölgemiz tarımına katkı sağlamak. Bu konuda her kesimden destek bekliyoruz. İnşallah güzel bir organizasyon, güzel bir fuar olacak."