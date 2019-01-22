Hatay'da 2 Deaş Mensubu Kovalamacayla Yakalandı
41 dakika önce
HATAY(AA) - Hatay'ın Belen ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan 2 DEAŞ mensubu tutuklandı.
HATAY(AA) - Hatay
'ın Belen
ilçesinde kovalamaca sonucu yakalanan 2 DEAŞ mensubu tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Antakya- İskenderun
karayolu üzerinde uygulama yapan polis ekipleri şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan şüpheliler İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından Belen ilçe merkezi girişinde kovalamacayla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin Suriye
uyruklu E.E.A. ve H.F'nin terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 11:46 Kaynak: AA
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