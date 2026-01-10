Hatay'da Elektrik Kesintileri Protesto Ediliyor - Son Dakika
Hatay'da Elektrik Kesintileri Protesto Ediliyor

10.01.2026 15:14
CHP'li Milletvekili Mullaoğlu, Hatay'daki sürekli elektrik kesintilerini protesto etti.

(HATAY) - CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, "Hatay'ın her tarafında elektrikler kesik, tüm ilçelerinde elektrikler kesik ve elektrikleri kesik olan bütün vatandaşlar gibi biz de kendi evimizde, ocağımızda su kaynatarak, ısınmaya çalışıyoruz. Artık sesimizi nasıl duyuracağız bilemiyoruz, bu zaman diliminde bu ilkelliği yaşatanlar utansın" dedi.

6 Şubat depremlerinde büyük bir yıkım alan, altyapıdan üst yapıya, hala normal bir hayata dönülmeyen Hatay'da kent genelinin hemen her yerinde süren elektrik kesintileri, bazı bölgelerde hala sürüyor.

CHP Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, bir paylaşım yaparak, "Hatay'ın her tarafında elektrikler kesik, tüm ilçelerinde elektrikler kesik ve elektrikleri kesik olan bütün vatandaşlar gibi biz de kendi evimizde, ocağımızda su kaynatarak, ısınmaya çalışıyoruz. Artık sesimizi nasıl duyuracağız bilemiyoruz, bu zaman diliminde bu ilkelliği yaşatanlar utansın" dedi.

Hatay'da yaşanan elektrik kesintileri için 10 Ocak 2025'te CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara tarafından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a yanıtlaması istemiyle soru önergesi verilmişti. Kara'nın soru önergesine 21 Şubat 2025'te verilen yanıtta, "Hatay ilimizde 6 Şubat depremlerinden hemen sonra bölgedeki elektrik dağıtım şirketi ve diğer elektrik dağıtım şirket çalışanları tarafından hem çadır hem de konteyner kentlerin elektrik ihtiyaçlarının tesisi için çalışmalar yapılmış olup, ayrıca kullanılabilir yapıların elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla hasar gören elektrik dağıtım şebekelerinde gerekli onarımlar hızlıca yapılmıştır. Bu kapsamda Hatay'da 535.11km hat, 735 adet trafo, 3181 adet direk, 1610 adet pano, 2719 adet direk, 54 adet pano ve 130 adet hücrede bakım yapılmıştır" ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Milletvekili, Enerji, Hatay, Yerel, Son Dakika

