Hatay'da Göçmen Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Hatay'da Göçmen Kaçakçılığına Operasyon

19.01.2026 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'da düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı, 174 göçmen yakalandı ve silahlar ele geçirildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve polis ekipleri tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonda; silah, dürbün, para, ziynet eşyası ele geçirilirken 18 şahıs gözaltına alındı ve operasyonda 174 göçmen şahıs yakalandı.

Hatay ve Yayladağı Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Hatay Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, göçmen kaçakçılığı suçuna yönelik yürütülen projeli dosya kapsamında bu güne kadar; 12 ayrı ara yakalama yapıldı, 12 şüpheli tutuklandı, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı ve 174 mağdur göçmen şahıs yakalandı. Dosyanın sonlandırılması aşamasında 14 Ocak günü saat 06.00'da 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 18 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 adet dürbün, 1 adet küçük el kamerası, 119 bin 990 TL, bin 500 ABD doları, 15 parça halinde altın takı, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 49 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 13'ü tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosya kapsamında operasyon sonuna kadar toplamda 25 şahıs tutuklandı, 10 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Göçmen, Hatay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Hatay'da Göçmen Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

12:05
Karın etkili olduğu İstanbul’da metro istasyonunda insan seli oluştu
Karın etkili olduğu İstanbul'da metro istasyonunda insan seli oluştu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
11:26
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:20:40. #7.11#
SON DAKİKA: Hatay'da Göçmen Kaçakçılığına Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.