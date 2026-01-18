Hatay'da Otomobil Yangını - Son Dakika
Hatay'da Otomobil Yangını

18.01.2026 10:44
Reyhanlı'da seyir halindeyken alev alan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi, can kaybı yok.

Hatay'da seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın; Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi mevkiinde yaşandı. Trafikte seyir halindeyken motor kısmı yanmaya başlayan otomobil alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevreye sıçramadan kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY

Kaynak: İHA

